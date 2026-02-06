第一次聽到「無為而治」是十幾年前，一次跟施永青先生飯敘時他說的。
他說他管理他公司的方針，就是「無為而治」，即是愈管得少愈好，信任伙計，由專業去管理專業，老闆盡量隱形。老闆下下指手畫腳，好多時反而得不償失。
其實香港過去幾十年，是「大市場，小政府」的管治模式，某程度上都算是「無為而治」。上層官員不隨便干擾市場運作，所有的政策都是因應社會需要去制定，不會無端端「無嗰樣整嗰樣」，所以好少出現擾民狀況。無為，看似不作為，但其實是地基扎實，制度穩健的表現，如果把社會看作是一副機器，這副機器run得好順，有效，不必要去干擾它。
但是總有一些老闆喜歡刷存在感，「大我」就是一切，於是下下都要比意見，要下屬跟自己方向走，左要匯報，右要匯報，要規劃……well，當一間公司未上軌道，這個指指點點很需要，但當公司上軌道後，有架構，有人才，有經驗時，這些是福還是禍？
尤其當老闆才智不高，甚至有點低，之前出台的政策不是撤回就是搞到民怨沸騰，現在又要搞幾年幾年計劃制度，你說是不是倒抽一下口涼氣？嚇到心仔卜卜跳？
一間公司搞垮了，影響幾十個家庭，幾百個家庭的飯碗；一個社會要是搞垮了，你說是不是死得人多？
所以，「無為」是一種公德，積多點公德，你好我好大家好，何樂而不為？