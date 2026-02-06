第一次聽到「無為而治」是十幾年前，一次跟施永青先生飯敘時他說的。

他說他管理他公司的方針，就是「無為而治」，即是愈管得少愈好，信任伙計，由專業去管理專業，老闆盡量隱形。老闆下下指手畫腳，好多時反而得不償失。

其實香港過去幾十年，是「大市場，小政府」的管治模式，某程度上都算是「無為而治」。上層官員不隨便干擾市場運作，所有的政策都是因應社會需要去制定，不會無端端「無嗰樣整嗰樣」，所以好少出現擾民狀況。無為，看似不作為，但其實是地基扎實，制度穩健的表現，如果把社會看作是一副機器，這副機器run得好順，有效，不必要去干擾它。