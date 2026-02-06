從Z99到高鐵網絡

2026年1月底随着全國鐵路新運行圖的實施，作為香港回歸標記之一，有著近30年歷史的「滬港直通車」完成了它從「線」到「網」的華麗兌變。這是一次香港深度融入國家發展大局的生動注脚，標誌着香港與長三角區域互聯互通邁入了全新階段。 從K99到Z99次綠皮列車曾是滬港間無可替代的陸路紐帶；近24小時的列車生活，能讓一車廂的陌生人，通過家長里短的閑聊，成為萍水相逢的朋友，恰似一段濃縮版的「七十二家房客」。車輪滾滾間，是整整一代人的共同記憶。

2018年廣深港高鐵通車後，時空距離大幅壓縮，大大促進了大灣區的人物交流。2026年的這次升級，則把高鐵的高速高效伸進長三角，重構為一張覆蓋全國的立体交通網。 随着南京、無錫、合肥等16個長三角核心站點的加入，從香港直達這些城市不需要再繞道上海。這种「城市群對城市群」的連接，讓「早上小籠包，晚上蝦餃」成為了觸手可及的日常，極大地促進了區域間的資源流動与經濟互補。與此同時，服務模式也完成了質的飛躍：滬港間高鐵動臥實現每日開行，保留了傳統滬港直通車的悠閑和寬裕，又賦予了現代高鐵的高頻与高效。