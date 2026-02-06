中國術數中，世界宇宙皆由五行混合而成，五行分別為「 金、木、水、火、土」，而五行中金錢物流交易屬水，故中國人視「水」為財。而五行中土尅水，水的性是向低流，所以有山有丘會是不理想的商業中心，而世界各地之大都會商業中心都是集中在河邊或大港口交滙處附近。

中文稱「交易」，為商業而負責交易者(trader)為「商人」，這是源於公元前1000年，當年周(Zhou)朝武王打敗商朝(Shang Dynasty)，商朝後裔的土地管治權被周人瓜分分封佔領，建立起封建制度(feudalism)，商人變成無土可耕，為了謀生開始在各地以貨物作交易，賺取其中之差價，這個貿易之階層變成以「商人」為主，所以後世把交易行業稱為「商業」。但在封建者眼中，商人利用買賣雙方不知情的條件下賺取買賣差價，是不事生產勞動之剝削之人。