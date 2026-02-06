中國術數中，世界宇宙皆由五行混合而成，五行分別為「 金、木、水、火、土」，而五行中金錢物流交易屬水，故中國人視「水」為財。而五行中土尅水，水的性是向低流，所以有山有丘會是不理想的商業中心，而世界各地之大都會商業中心都是集中在河邊或大港口交滙處附近。
中文稱「交易」，為商業而負責交易者(trader)為「商人」，這是源於公元前1000年，當年周(Zhou)朝武王打敗商朝(Shang Dynasty)，商朝後裔的土地管治權被周人瓜分分封佔領，建立起封建制度(feudalism)，商人變成無土可耕，為了謀生開始在各地以貨物作交易，賺取其中之差價，這個貿易之階層變成以「商人」為主，所以後世把交易行業稱為「商業」。但在封建者眼中，商人利用買賣雙方不知情的條件下賺取買賣差價，是不事生產勞動之剝削之人。
相比封建統治的仕人，生產食物的農夫，生產各種工具、瓷器、鐵器有專門技術的工人，商人的地位最差，故古代以「仕、農、工、商」分類，商人的社會地位最低，更有民間「逢商必奸」的貶詞。但時移運轉，1399年冥王、海王星五百年相會，大玄空入「乾卦」，屬金，主西方，金為物質，金生水。所以1492年哥倫布發現新大陸，歐洲人開始殖民、搶奪、貿易、買賣鴉片奴隸之時代，商人之社會地位漸漸提升。
1892年冥海再相會，大玄空命卦進入「兑卦」，兑屬陰金，主商貿、少女，故女權開始崛起，商人更變成富可敵國。今天國家領導會會見跨國商人，而不是某國大文豪，世界各國也在爭奪各種有利資源，現在商人已今非昔比。