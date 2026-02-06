失控的焦慮世代

剛剛在《會讀書》中讀了兩星期《失控的焦慮世代》，作者是Jonathan Haidt，內容是有關Gen Z(書中定義：1996年至2010 年之間出生的人)為甚麼比以前出世的人，更多焦慮、抑鬱、不安？ 我喜歡一開首作者的比喻，蠻有意思的。幻想我們要把一些年輕人送去火星生活，那裡充滿著unknown，身體會出現甚麼狀況？引力不同會引致甚麼問題？火星的「天氣」如何，人類能適應嗎？unknown……於是我們應該很擔心，覺得送年輕人去，差不多等於送死，或者是實驗中的白老鼠。然而，對於2010年開始流行大爆發的「手機世代」，然後是「Social Media浪潮」……全部都是地球46億年來從來沒有出現過的。這就好像「人類上火星」，全是未知數，但家長卻不知不覺地給他們的小孩子一直在做實驗。現在回望一下，Gen Z的性格特質就這樣集體成形了。

Gen Z在2010年後，慢慢踏入青春期，而青春期就是最後「人格成形」的關鍵時刻。他們都是手機陪伴成長的一代，比家人更親。作者進一步表達，除了手機世界的無拘無束，家長以為上網很安全，因為都只是「拿住部手機而已」，放任他們使用手機。女孩天天在刷Social Media，以為友誼就是互相Comment Like Follow Share；男孩就打機，或者躲在房間內打X機。 諷刺的是，家長卻於現實生活中，對成長中的Gen Z特別小心，怕他們受傷、被欺凌、被歧視，所以甚麼都要看顧。而這種過度保護的童年，反而令他們減少了真正成長的機會。誠言，我們那一代，十個男生總有幾個斷過手腳，入過廠，因為我們都要去玩嘛。但由Gen Z開始，甚至再之後的世代，好像愈來愈少人受肢體的傷，反而是心理疾病數量在上升。

我自己都面對不少Gen Z，因為公司大部份同事都是Gen Z來的。我不是心理學家，所以又不清楚他們的心理水平，所以不太肯定他們多不多焦慮、抑鬱。不過他們不太懂得和人溝通，待人接物較差又似乎是肯定的。只不過，究竟是因為他們年輕，還是真的受手機世代的影響，我又不肯定。可是，我也常常覺得，事已至此，即使他們或者和之前的人類有所不同，人類總是會不斷適應的。在發明車輛之前，大家走很多路，身體特別多運動；但現在科技發達了，大家叫外賣都有人送上門，大家自然又會吃少一點澱粉質、低碳(美國農業部剛剛公布的新食物金字塔)去迎合。