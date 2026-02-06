重播即封神

近年TVB重播舊劇屢屢掀起討論，《名媛望族》深夜重播時，江美儀一段流利英文對罵戲更在社交平台瘋傳，被網民奉為經典。這股「重播即封神」現象，看似是對舊劇質素遲來的肯定，其實更是香港人再次把情緒、回憶與身份認同投射在同一個螢幕上。 這些舊劇「一播封神」，與首播時，收視大概只能說是平穩，話題性一般而言，重播卻迎來了「遲來的掌聲」，為何現在同一套戲，大家的反應卻有所不同…… 《名媛望族》中江美儀的英文戲，表達了她的自尊與情感受傷；但說實話，她的英文其實沒有那種洋人口音，故讚譽其實是來自她的演技與神髓。

我是那種愛看劇集、電影的人，坦白說，全地球上，「好劇久不久有一些，但不好的卻成籮咁多。」 近年不少新劇都是跟著潮流走，而不是創造潮流。如當下時尚、弱不禁襟風白面少男成行，就套套劇的男一都是長面瘦骨仙，而且個個也姐手姐腳。可能確實很多女性觀眾也愛花肖男與小鮮肉，但如果全部都是「眼大無神，說話無力」的所謂大俠、勇士，其實都幾眼冤。 相對以前的劇集，多少也會有種差異性──我覺得觀眾不是忽然變得懷舊，而是現在的作品很難再給到同一種感覺就真。

另外，「舊劇封神」也是集體回憶。這些劇集播出時，很多觀眾仍在讀書、或是剛出社會工作，曾經與家人一齊追劇。十多二十年後，深夜再看同一套劇時，家中情况多少有點改變，百般滋味自然湧上在心頭。 而且舊劇重播就像叮噹(多啦A夢不是我那一代叫的)那部時光機，把人拉回自覺「比較單純」的年代，既是我們的黃金時代，也是對當下舒放壓力的排氣口。 加上不同年齡層的人在網上一起討論同一套舊劇時，就自然形成「跨代共嗚」。更深一層看，「重播即封神」亦是對當下手機視覺快餐的一種反撲。在短視頻、演算法主導下，我們每天滑過無數片段，連剛剛看過甚麼也可能忘記。觀眾記憶疲勞是肯定的，愈是多碎片化內容，人的反應就是會想找一些有完整觀念、有情感積累的作品來「充電」。舊劇的經典場面、金句與人物，提供的是長時間浸泡出來的情感厚度，這種被陪伴、被理解的感覺，很難在今日手機視頻氾濫的年代copy到。