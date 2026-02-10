姊姊妹妹站起來！男人都是蠢貨，不如女人話事！

從香港直飛上海看《姊姊妹妹站起來》的排演，這是今屆香港藝術節的重頭戲之一。旅途的疲倦隨着女主角第一句對白開始一掃而空，我被完全「炸醒了」。頂着一個巨型爆炸頭的女演員謝承穎，擔演主角利西翠妲（Lysistrata）。她以銳利的目光直視我們，然後像表演楝篤笑一樣，以辛辣的詞鋒，嬉笑怒罵的方式訴說她和一班姊妹的困局，跟着載歌載舞，激情和能量爆燈…… 剎那間，我和2,400年前古希臘的真實故事——通了電。 公元前411年，希臘和斯巴達捲入「伯羅奔尼撒戰爭」（公元前431 -404）前後打了近三十年。雅典的成年男性人口死了三分二。加上戰爭、瘟疫、餓飢等，斷送了黃金時代，令希臘文明走向崩潰。如果是妳，會怎樣做呢？

被譽為「古希臘喜劇之父」亞里斯多芬（Aristophanes）大膽顛覆了古希臘男權社會，寫出劃時代的大膽諷刺喜劇，描述雅典與斯巴達的女性為結束戰爭，在主角利西翠妲的號召下，發起「性罷工」（「只要愛，不要戰爭」Make Love, Not Make War）以終止男性們的兵戎之戰. 為《姊姊妹妹站起來》執導的是享譽國際的希臘女導演卡特琳娜．伊雲格拉桃絲（ Katerina Evangelatos）。美麗聰慧的她，剛離開了擔任了六年的希臘國家劇院藝術總監之職，應香港藝術節邀請和上海話劇藝術中心合作，導演此劇。負責改編的是國家一級編劇喻榮軍。

Katerina說，《姊姊妹妹站起來》不是放在博物館的歷史文物，而是永不過時的鮮活經典喜劇。她以誇張、荒誕的手法，呈現一班敢作敢為的女性，如何反抗社會，挽救國家。 「把社會拖入愚蠢的戰爭，證明男人都是廢物，不如由女人領導吧。」Katerina說。利西翠妲經營理髮店，能把各人打扮得亮麗，照顧得好好。她聰明絕頂，利用理髮店就近國家金庫之便，略施小計切斷支持戰爭的資金命脈，藉此掌控戰爭。 透過控制金庫和床第革命，女性終可和男性共坐談判桌上，結束戰爭，締造和平，邁向美好的生活。《姊姊妹妹站起來》由6 男11 女演出，男會戴上面具，戲由女性演員主導，保留希臘獨特合唱部分，

「女性用最私密武器，以柔軟和靱性手段，在公共的領域爭取。當時，1/3男性參加戰爭了。戲劇家站在女性角度，目睹丈夫和兒子死傷枕藉，想到以性罷工去爭取和平，這種手法當代伊拉克也試過。」編劇喻榮軍說：「戰爭的本質是溝通崩潰。」女性以和平抗爭，爭取和男性溝通，「喜劇的內核是悲劇。」他一針見血指出。通過演員，拉近和觀眾的關係，把血淋淋的戰爭主題，以嬉笑歌舞，打入觀眾心坎。 只看預演，已經看得我心花怒放，拍爛手掌，原來戲可以這樣演！嚴肅淚崩的話題，可以用歡笑嬉鬧的方式呈現。你死我亡的戰爭，可以以柔軟和平手段爭取中斷。

如果今年只能看一部戲劇，我必選《姊姊妹妹站起來》。