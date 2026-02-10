愛潑斯坦檔案揭西方精英虛偽 衝擊特朗普威望

美國司法部依據「愛潑斯坦檔案透明法案」公開了超過300萬頁的文件，揭露已故富商淫媒愛潑斯坦與全球權貴階層的千絲萬縷糾纏關係。事件猶如震撼彈，檔案內容令全球譁然，不少人以名人八卦的心態去理解檔案內容；但嚴肅地看，事件其實暴露了西方社會精英階層的虛偽本質，不少人口口聲聲宣揚和平與正義，但在暗裏卻踐踏人權，濫用權力，侵害弱勢社群，尤其是年輕女性。

愛潑斯坦案最新檔案曝光了一個包括政商精英的網絡，名單中包括但不限於美國現任總統特朗普、前總統克林頓、英國前王子安德魯、科技巨頭馬斯克及微軟創辦人蓋茨等。醜聞影響所至，英國首相施紀賢就曾任命當時已知與愛潑斯坦關係密切的文德森為駐美大使而公開道歉，承認他輕信文德森的謊言；而據檔案透露，文德森曾經向愛潑斯坦泄露英政府內部資訊，又曾接受大額轉帳。目前，文德森已被解除駐美大使職務，並退出政壇。在法國，前文化部長亦因名字在文件中被提及逾670次，而不得不辭去其智庫的所長職務。