愛潑斯坦檔案揭西方精英虛偽 衝擊特朗普威望

美國司法部依據「愛潑斯坦檔案透明法案」公開了超過300萬頁的文件，揭露已故富商淫媒愛潑斯坦與全球權貴階層的千絲萬縷糾纏關係。事件猶如震撼彈，檔案內容令全球譁然，不少人以名人八卦的心態去理解檔案內容；但嚴肅地看，事件其實暴露了西方社會精英階層的虛偽本質，不少人口口聲聲宣揚和平與正義，但在暗裏卻踐踏人權，濫用權力，侵害弱勢社群，尤其是年輕女性。
愛潑斯坦案最新檔案曝光了一個包括政商精英的網絡，名單中包括但不限於美國現任總統特朗普、前總統克林頓、英國前王子安德魯、科技巨頭馬斯克及微軟創辦人蓋茨等。醜聞影響所至，英國首相施紀賢就曾任命當時已知與愛潑斯坦關係密切的文德森為駐美大使而公開道歉，承認他輕信文德森的謊言；而據檔案透露，文德森曾經向愛潑斯坦泄露英政府內部資訊，又曾接受大額轉帳。目前，文德森已被解除駐美大使職務，並退出政壇。在法國，前文化部長亦因名字在文件中被提及逾670次，而不得不辭去其智庫的所長職務。
雖然愛潑斯坦早在2008年已被列入性罪犯名單，但背後權貴出力，他僅被輕判，事後繼續遊走於上流社會。而美國司法系統多年以來竟縱容一名登記在冊的性犯罪者與政商名流長期密切往來，編織出一個龐大而令人震驚的關係網絡，直至2019年他在獄中自殺身亡為止，顯示美國司法系統某程度上的失效，尤其是面對權貴時。
特朗普在競選期間承諾會徹底公開愛潑斯坦案的全部真相，但實際上並非如此。司法部承認掌握的逾600萬頁文件中，並非全部公開，而文件公開過程中，司法部就以保護隱私為由大規模塗黑內容，受到非議。反而，部分受害者的名字卻意外曝光，非常不公平。
特朗普的名字在司法部公布的文件中出現超過1,000次。兩人的交往早於上世紀八十年代，雙方關係一度非常緊密，愛潑斯坦曾是特朗普海湖莊園俱樂部的會員，特朗普甚至在2002年曾公開稱讚對方，並說和他一樣喜歡年輕美女。特朗普在九十年代又曾多次乘坐愛潑斯坦的私人飛機。兩人並曾涉及多項未經證實的性侵指控。目前，愛潑斯坦案引發的政治後果正向全球蔓延，尤其對特朗普政府是個重大挑戰。特朗普上台以來一連串對內對外的動作，增加政治能量及威望，但在愛潑斯坦檔案的衝擊下，效果可能大打折扣，到今年年底的美國中期選舉，便見真章。