數字教育生態圈蓬勃發展

人工智能已開始為世界帶來變化；在香港，它既影響著數百萬計打工仔的工作，又影響到數十萬計學生的學業，整體而言，對香港社會的競爭力影響深遠！上周四，筆者應邀出席由教育局、香港教育城及香港生產力局合辦的「人工智能教育研討會系列」，並擔任其中一位主禮嘉賓；連續兩天假生產力促進局舉行多場的數字教育研討會，並展示「電子學習配套計劃」成果及教育科技解決方案，匯聚「政、產、商、學、研」各界專家，促進交流。

回想去年同期，筆者倡導建構「數字教育生態圈」，正是希望由教育城牽頭，匯聚所有推動數字教育的持份者，共同倡納人工智能，加快數字教育的發展，爭取香港在這場「世界大戰」中處於領先位置。因此，在過去一年內，筆者每遇到教育界的朋友，都會詢問他們應用人工智能的狀況；縱使程度不同，樂見差不多所有學校都有在學與教上採納人工智能。

近期，更有一位小學校長告訴我，他的學校正構思建立自己的大語言模型(LLM)。「數字教育生態圈」的構想正確；筆者會繼續勉勵教育城的管理層，擔當「超級聯繫人和促進者」的角色，當然政府的支持也是十分重要。特首在《施政報告》中已表示透過「優質教育基金」預留20億元，以助數字教育的發展；去年12月，教育局公布了「『智』啟學教」計劃，所有由公帑資助的中小學可以申領50萬元，用作推動數字教育。政府應該會在暑假前公布「數字教育發展藍圖」，筆者期望藍圖可以清楚表明人工智能怎樣鑲嵌到現有中小學的課程與及為相關的教師培訓分類，設立基準、中等和高階的指引，讓學界駛進數字教育發展的高速公路！