美國仍有操控期貨市場能力 貴金屬好友輕敵初嘗挫折

自2024年以來，貴金屬的商品價格就如脫韁野馬一樣，瘋狂上升。先由黃金帶頭，突破2,000美元1安士的歷史高位，其後就勢如破竹那樣，破完3,000美元，就破4,000美元，直到2026年初更衝破5,000美元的心理關口。 白銀價格的升勢，在起步時雖然慢一些，但升勢更加凌厲，自突破30美元1安士之後，就馬不停蹄，破完40美元之後破50，一路60，70，80，90，100，110，120地衝上去，如入無人之境。 那時，貴金屬好友興奮莫名，以為美國已失去對商品市場價格的掌控能力，預期黃金可以升上1萬美元1安士，而白銀更可升上300美元1安士，輕敵之心，溢於言表。

就在好友失去警惕那一刻，淡友開始全面反擊；先是散播新委任的聯儲局主席沃什其實是鷹派，繼而藉期交所增收保證金向過度槓桿的好友施壓。由於好市已持續了兩年有多，好友的實力已被消耗得七七八八；加上貴金屬價格已位高勢危，連好友亦預期會有較大的調整，導致淡友很容易就佔了上風，好友在初段幾乎全無招架能力。結果，黃金最低跌至4,500美元，白銀最低跌至65美元。若與高位相比，黃金最多跌過18%，白銀最多跌過46%，形勢十分惡劣。 今次貴金屬的價格出現這麼大的調整，於好友而言，無疑是一種挫折；但亦應在預料之內。原因是爛船亦有三斤釘，美國仍是全球第一強國，不會輕易退出歷史舞台。美元地位雖已受到不少挑戰，但仍不會瞬間崩潰，所以一定會繼續負隅頑抗。

美國有無限印鈔能力，又有交易規則的制定權，加上有一批長期聽其指揮的投資者，只要時機把握準確，不難在期貨市場呼風喚雨。現實是，期貨市場的成交量遠比現貨市場大，期貨價格大跌後，勢必影響現貨市場參與者的心態。結果，現貨市場雖保留一定的溢價，但現貨的價位仍難免跟着期貨一起下跌。 經此一役，好友應該明白，美元帝國仍會存在一段時間，不可能一下子就全面倒塌。因此，在制訂進攻策略時，不宜過度進取，目標只能一步步靠近，不可能一蹴而就。今次前進了三步，只是倒退了一步，尚有兩步進帳，成績已算不錯。

其實，淡友今次反撲只能成功地把貴金屬價位拉下來，卻沒法解決現貨市場的供應缺口。現貨的需求或許一時間因擔心價位進一步下調而受到延後；但真正的問題並未得到解決。供不應求的現實遲早會重新浮現，好友現時只要鞏固自己的信心，守住既有的陣地，相信很快就可以守得雲開見月明。