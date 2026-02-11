人工智能發展勢不可擋，各類型的應用不斷推出。在相關領域上，中美目前是兩個走在前沿的大國，美國科技巨擘馬斯克日前對傳媒披露其「星戰計劃」，大舉打造太空數據中心的構想，令人感受到機械人隨街走、智能生活的時代正在降臨。
人工智能勢將改變各行各業的生產方式，由醫療、法律，以至家居清潔等無一不以嶄新形式進行，影視娛樂創作的變化來得很快很直接。現時電視台製作不少已滲入人工智能元素，由全人工智能創作的短片，已經可以持續產出，由電腦生成的藝人逐漸入屋。
最近與客戶介紹TVB創造的人工智能作品，包括劇情短片，或者宣傳片段，客戶普遍大感興趣，認為有助創意。用人工智能製作，減輕成本外，還帶來了更廣闊的創意空間，很多因為實際環境無法做到的效果，都可以透過影像生成做到。
既然科技能夠發揮巨大的感官效果，演藝人未來前景如何呢？人工智能可以取代很多人力工作，不同工種程度不同，演藝人可能是受影響較小，甚至成為受益的一群。因為和客戶商討推廣計劃的過程，大家很快就有一個共識，就是無論製作如何高效益，要吸引受眾始終要有明星效應。像2025年舉行的節目巡禮，其中一個節目概念《走過歷史大地》，由洪永城、黃翠如導賞不同的歷史名勝如巴黎鐵塔、埃及金字塔，無論電腦生成的場景如何真實，觀眾仍然要求有真人和實景的互動。科技帶來的效益提升，看來很大機會是創作和質素上的提升，多過單純的成本壓抑。
無論是真人或人工智能明星，打造偶像需要高投入的方程式很難改變，不同的只是方法而已。對演藝娛樂機構如TVB來說，科技是增加不同可能性的工具，正如人工智能短片能做到動物當主角，然而，要達致建立粉絲群和龐大的宣傳效應，明星效應不可無。藝人+人工智能+高效平台的綜合解決方案，很大機會是電視台未來發展的主要方向。