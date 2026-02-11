人工智能發展勢不可擋，各類型的應用不斷推出。在相關領域上，中美目前是兩個走在前沿的大國，美國科技巨擘馬斯克日前對傳媒披露其「星戰計劃」，大舉打造太空數據中心的構想，令人感受到機械人隨街走、智能生活的時代正在降臨。

人工智能勢將改變各行各業的生產方式，由醫療、法律，以至家居清潔等無一不以嶄新形式進行，影視娛樂創作的變化來得很快很直接。現時電視台製作不少已滲入人工智能元素，由全人工智能創作的短片，已經可以持續產出，由電腦生成的藝人逐漸入屋。