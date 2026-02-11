歷史、藝術與人情味交織的社區網絡

2024年落成的屯門顯發邨與香港碩果僅存的三級歷史建築「青山龍窯」為伴，令整個社區滲透着獨特的文化氛圍。顯發有你—新屋邨社區支援計劃(註)把握這個優勢，積極以藝術及文化活動作為媒介，加強新入伙居民之間的聯繫，以及培養他們對於社區的認識和歸屬感。 70多歲的Juanita獨居多年，一年多前從外區遷進顯發邨，雖然搬到全新的社區，她的生活卻過得很豐盛。「我很喜歡藝術，曾參加在龍窯舉辦的陶藝工作坊，親手為自己的作品上釉。這讓我大開眼界，原來陶藝十分有趣，經高溫燒製後釉彩會產生變化，顏色變得很不一樣！藉着工作坊，我首次踏足結構奇特的窯洞，和一探後山的風景，發現那裡滿眼翠綠，視野開闊，環境非常優美！」

透過計劃活動，Juanita除了逐步發掘新居附近的美好事物外，還認識了一班親切的街坊鄰里，大家開設了一個名為「顯發大家庭」的通訊群組。這個群組內，街坊互相交換生活情報，噓寒問暖，每條訊息都滿載溫情暖意，「我當時初來甫到，缺少了一些基本家品，群組有位熱心街坊得知後替我網購，令我感到十分窩心！我們當中有很多人不諳科技，幸好得到這位街坊幫忙，解決了我們很多生活困難。」 其實Juanita本身也很熱心服務社區，有7至8年義工經驗，她認為計劃的運作模式與以往的很不同，「以前主要是我關心別人，為他人付出；如今，除了我服務街坊外，其他人也會轉過來關顧我，是雙向的，讓我覺得輕鬆自在。」由於計劃融入時間銀行概念，Juanita可透過參與義工服務累積時分，用作日後換取服務，例如她曾用時分換取髮廊的義剪服務，感受到自己的付出被肯定，以及附近小商戶濃濃的人情味。

計劃社工家哲表示，除了連結「青山龍窯」這個獨特的文化地標外，還期望日後可以延展跨界別協作，編織更擴闊的社區網絡，「我們積極聯繫鄰近的中學，希望透過合辦活動，讓街坊有機會接觸朝氣勃勃的年輕人及少數族裔社群，同時藉以擴大街坊的生活和社交空間。另外，我們有意招募更多附近的小商戶參與時間銀行，及推出居民專屬的購物優惠，讓這份難能可貴的街坊人情味傳遞至更遠的地方。」 註：顯發有你—新屋邨社區支援計劃由社區投資共享基金資助、香港中華基督教青年會彩暉多元文化中心推行。