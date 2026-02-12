以來料加工啟航的廣東，現已鯉躍龍門，成為世界智能製造中心，產品行銷環宇，無遠弗屆。

「廣貨行天下」春季行動發布會本年1月15日在廣州舉行，掀開本年度廣東產品線上促銷活動序幕。目的是通過政府搭建平台、其他平台支持、企業參與，切實提升廣東優質工業產品的曝光度和在環宇市場之影響力。

活動充分展現「廣貨」穿越時代風雲的畫面：穿過「珠江水、廣東糧、嶺南衣、粵家電」的起步階段，邁向「智能家電、新能源汽車、工業機器人、無人機、5G手機、數字文創」的新科技年代。「廣貨」已超越單純的地理產業標簽，成為「高質量製造」的系統性代名詞。在空間上，它是華為、鴻蒙賦能萬物互聯的生態，是溢達無水染色的綠色革命；在形態上，它既是飛向全球的無人機，是馳騁賽道的電動車，以及出海創新的數字文創IP(知識產權)。