以來料加工啟航的廣東，現已鯉躍龍門，成為世界智能製造中心，產品行銷環宇，無遠弗屆。
「廣貨行天下」春季行動發布會本年1月15日在廣州舉行，掀開本年度廣東產品線上促銷活動序幕。目的是通過政府搭建平台、其他平台支持、企業參與，切實提升廣東優質工業產品的曝光度和在環宇市場之影響力。
活動充分展現「廣貨」穿越時代風雲的畫面：穿過「珠江水、廣東糧、嶺南衣、粵家電」的起步階段，邁向「智能家電、新能源汽車、工業機器人、無人機、5G手機、數字文創」的新科技年代。「廣貨」已超越單純的地理產業標簽，成為「高質量製造」的系統性代名詞。在空間上，它是華為、鴻蒙賦能萬物互聯的生態，是溢達無水染色的綠色革命；在形態上，它既是飛向全球的無人機，是馳騁賽道的電動車，以及出海創新的數字文創IP(知識產權)。
筆者看到，當前的廣貨，融合了硬核科技、綠色理念和全球視野的智慧，足以在國際市場上逐鹿中原，明顯的例子為大疆無人機佔據全球巿場70%，華為、OPPO、vivo手機出貨量佔全球三成。「廣東智造」的疆域，正從家庭電器拓展至前沿領域(如生命科技)。究其原因，在於廣東做對三樁事：一是創新驅動，擁有236家國家製造業單項冠軍；二是築牢產業鏈，「15分鐘產業圈」提升效率與靱性；三是數智賦能，全力推動AI、大數據與製造業深度融合，為傳統產業插上「智慧翅膀」，像一隻大鵬振翼高飛。
廣貨的競爭邏輯，早已從單一的價格競爭，升維至產業鏈、創新鏈、價值鏈的全面性競爭。香港毗隣廣東，乃大灣區核心引擎之一，筆者期待可為廣貨行銷天下，發揮超級聯繫人、融資及走向海外的作用。