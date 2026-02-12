國泰80周年誌慶 惠及8萬市民

相信不少人都知道今年國泰航空80歲了，我們踏入2026年開始便推出取名「同心飛躍80周年」與眾同歡的連串慶祝活動，吸睛喜樂。在構想慶祝項目之時，涉及面是全方位的，我們列出其中一個要求元素是：有意義、令大眾受惠。我最近便與首次合作的兩個慈善組織「橄欖成長基金」及 「牽手香港」代表進行了一次對談，分享怎樣合作、如何為支援青少年，為社區創造深遠而有意義的正面影響。國泰一直熱衷公益，並深信結合各慈善團體的優點，群策群力，成效必然更昭著。

香港的學界無論是大、中、小學生都會留意到國泰一直以來舉辦了很多增強航空知識的活動，培養青少年已成了公司其中一項使命。為此，我們在籌辦周年慶典時，自然會想到社會的未來生力軍。結果，今年公司安排了一系列豐富的社區計劃及合作項目，在這第80年的飛行旅程與新一代攜手為他們自己、為社區建設陽光更燦爛的未來。 上周我們宣布與「橄欖成長基金」(Rugby For Good)及「牽手香港」(HandsOn Hong Kong)兩機構成為全新合作夥伴。當中會聯同「橄欖成長基金」推出「國泰躍動同行計劃」(Cathay GET, SET, MOVE)，透過一系列開心活躍的欖球活動，鼓勵中小學生建立身心健康的生活方式。而與「牽手香港」則會全年一起「泊住上」支援本地慈善機構不同的義工項目，鼓勵更多市民以及國泰義工親身投入。國泰集團現今有逾1,000名同事義工，我們會進一步推動大家參與，令服務社區的力量更龐大。

我們公布當天適逢國泰旗艦青少年發展項目「飛躍理想計劃」(I Can Fly) 今年首個連續兩日的「航空探索家體驗日」(Aviation Explorer Day)舉行，確是喜事連連，於是也來個「泊住上」。 國泰在今年內舉辦的全面社區計劃，當中包含青少年發展、體育以及藝術與文化三大範疇，合共讓80,000人參與受惠，尤其為新一代注入正能量，繼續帶動每個人在人生旅途上一路前行。 今年的國泰「飛躍理想計劃」，繼續推出一系列以「教育、發掘、探索」為核心的活動，當中包括全年舉辦三個周末的「航空探索家體驗日」；於7月與8月會舉辦「飛躍理想青年學院」，安排學生分別在香港、內地和阿德萊德展開沉浸式的航空學習之旅；以及於9月，國泰生日的月分，舉辦「空中之旅」。可見和青年的慶生活動停不了。