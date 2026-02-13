佛心暖冬日am730慈善基金聯同星級佛友黃婉曼 探訪護老院伴長者團年

am730行政總裁李相雄(前排左三)、社長盧覺麟(前排左二)聯同妙敬法師(前排右三)、黃婉曼(前排右一)及一眾義工，與長者溫馨合照。

農曆新年將至，在這個家家期盼團圓的時節，am730慈善基金亦參與了一場溫馨的長者團年飯。由香港佛教善行基金主辦、am730慈善基金贊助的【佛心善行慶團圓】活動於周一舉行。am730行政總裁李相雄、社長盧覺麟率領義工隊，聯同香港佛友會義工及星級佛友黃婉曼(Icy)，到訪油塘康璟護老院，為長者送上新春祝福和關懷。

當日下午，義工團在得獎營廚Marco Lo指導下早早到場，分工合作洗菜、切菜及烹調素食，親手為長者準備一頓溫暖的素菜團年飯。義工們更細心協助剪碎食物和分餐，讓每位長者都能安心享用。院友們品嘗到平日較少吃到的南乳溫公齋，直言新鮮又窩心。