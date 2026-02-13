佛心暖冬日am730慈善基金聯同星級佛友黃婉曼 探訪護老院伴長者團年

農曆新年將至，在這個家家期盼團圓的時節，am730慈善基金亦參與了一場溫馨的長者團年飯。由香港佛教善行基金主辦、am730慈善基金贊助的【佛心善行慶團圓】活動於周一舉行。am730行政總裁李相雄、社長盧覺麟率領義工隊，聯同香港佛友會義工及星級佛友黃婉曼(Icy)，到訪油塘康璟護老院，為長者送上新春祝福和關懷。
當日下午，義工團在得獎營廚Marco Lo指導下早早到場，分工合作洗菜、切菜及烹調素食，親手為長者準備一頓溫暖的素菜團年飯。義工們更細心協助剪碎食物和分餐，讓每位長者都能安心享用。院友們品嘗到平日較少吃到的南乳溫公齋，直言新鮮又窩心。
活動上，香港佛教善行基金發起人妙敬法師、嘉賓與義工亦向長者派發「吉祥福袋」。福袋由am730慈善基金與香港佛友會用心準備，內含暖笠笠頸巾和冷帽；和興白花油藥廠有限公司贊助的和興活絡油，以及Phytopharm送出的佳善護膚膏，每一份皆為實用貼心的祝福，希望伴長者過一個溫暖祥和的新年。
期間有長者家屬到訪，親手為長者試戴冷帽後，連聲感謝義工的貼心安排。另一位長者由妙敬法師親自替他繫上頸巾，更引來周圍長者羨慕和歡呼，場面溫馨熱鬧。
活潑親和的黃婉曼則成為全場「開心果」，除了與長者聊天逗笑外，還帶領大家做簡單手部和伸展動作，讓院舍充滿歡樂。Icy已完成佛學研究碩士課程，是香港佛友會專欄作者，經常以文字分享佛學生活智慧。她呼籲年輕人多陪伴家中長者：「老人家就像小朋友，很需要關心與陪伴，只要父母仍在，就應多探望和聊天。」
義工與嘉賓均感恩能參與這次慈善活動，並祝願所有長者於新一年龍馬精神、身體健康，度過一個溫暖又團圓的春節。