演唱會經濟熱火朝天，韓國人氣組合BLACKPINK、aespa先後來港演出；內地國寶級歌手周深首度在港辦跨年演唱會；歌神張學友則在紅館完成巡演尾場。然而，演唱會雖多，許多都一票難求，所幸小弟不時獲貴人贈票，萬分感恩。上周「靚聲天后」李幸倪(Gin Lee)於紅館開唱，喜得贊助商中信銀行(國際)個人及商務銀行業務總監袁妙齡(Wendy)贈送前排靚位門票，完場後更獲邀到後台與Gin Lee合影留念。

時隔8年，Gin Lee再度踏上紅館舞台，並首次挑戰四面台演出。演唱會以「五行」為主題，她以《ICONIC》、《喘息空間》及《Diff.》三首快歌揭開序幕。隨後以「水」為篇章，透過《可惜我們沒有》、《隨時隨地》等歌曲，呼應她當年隻身從馬來西亞飄洋過海來港追夢的心路歷程，情感細膩而穿透人心。