演唱會經濟熱火朝天，韓國人氣組合BLACKPINK、aespa先後來港演出；內地國寶級歌手周深首度在港辦跨年演唱會；歌神張學友則在紅館完成巡演尾場。然而，演唱會雖多，許多都一票難求，所幸小弟不時獲貴人贈票，萬分感恩。上周「靚聲天后」李幸倪(Gin Lee)於紅館開唱，喜得贊助商中信銀行(國際)個人及商務銀行業務總監袁妙齡(Wendy)贈送前排靚位門票，完場後更獲邀到後台與Gin Lee合影留念。
時隔8年，Gin Lee再度踏上紅館舞台，並首次挑戰四面台演出。演唱會以「五行」為主題，她以《ICONIC》、《喘息空間》及《Diff.》三首快歌揭開序幕。隨後以「水」為篇章，透過《可惜我們沒有》、《隨時隨地》等歌曲，呼應她當年隻身從馬來西亞飄洋過海來港追夢的心路歷程，情感細膩而穿透人心。
回顧Gin Lee出道16年以來的音樂之路，絕非一帆風順。她於2010年來港參加《超級巨聲2》踢館賽成名，卻未能即時踏上青雲路。她一度因工作短缺陷入財困，其後又經歷兩次轉換公司的低潮，坦承曾有超過100次放棄做歌手的念頭。直至2023年轉投新唱片公司後，方迎來轉機，為事業寫下嶄新一頁。
在樂壇奮鬥十多年，Gin Lee曾四奪女歌手銀獎，屢與金獎擦肩而過，雖以實力見稱，卻被戲稱為「萬年女銀」。然而，努力的回報雖遲必到，2024年成為她的破繭之年，橫掃各大頒獎禮「女金」榮譽，更在叱咤樂壇流行榜頒獎典禮連續兩年奪得女歌手金獎，穩坐樂壇一姐地位。
成功的道路總是布滿荊棘。Gin Lee早前接受著名港台主持車淑梅訪問時，分享道：「人生低潮與不順皆有意義，那正是我們成長最快的時刻，關鍵在於以何種心態面對。」那些看似曲折的旅程，或許正是通往璀璨的必經之路。