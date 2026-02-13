手機方便，早已大行其道。不過，如果濫用或不善用，又會像吸鴉片那樣，無法自拔。近年來，嗜用手機而出事的例子頻生，有人為了警惕大家，在他們的朋友圈內搞了一個「警惕手機中毒比賽」。參加者各自講一個因為沉迷手機而發生的意外，可以是真，可以是假，總之能起警惕作用就行了。 A說：「我的孩子吃飯時也看手機，吃得很慢，結果被婆婆罵了一頓，因為影響她看電視的時間。有一次，他着迷地看手機，被滾湯燙傷了，還要花錢看醫生，你說好嗎？」

B說：「有人一面過馬路，一面看手機，斑馬線上已亮行人紅燈，他也不知道，直行直過，結果被車撞倒受傷。他倒在地上爬不起來，但還忙着拾回手機繼續看，影響交通。有路人拍攝了整個過程，公開投訴，後來他有沒有被控告？不得而知了。這樣行為不檢，對人對己也無好處，值得嗎？」 C說：「我的朋友看手機上了癮，經常搭錯車，或者忘了下車，浪費了很多時間，還耽誤了很多正事。有一次，他推着嬰兒車等候火車，剛好那個火車站的月台沒有閘門。火車快要到站時，嬰兒車突然向前滑行，險些跌落路軌。這樣不是很危險嗎？」

D說：「我的同學專注看手機，在地鐵內經常被人偷東西。有些女同學在擠迫之時被人索油，摸身摸勢也不知道，都是『中了手機毒』，沉迷手機所害。」 他們說的事例其實並不奇怪，但人們又好像習以為常，不當作一回事。輪到E說了：「被人索油不算嚴重。有人忘形地看手機，被強姦了也不知道對方是誰？要追究也不知道是誰幹的？你說嚴重不嚴重！」 不知這是真事還是故事？如果是真的，就確是駭人聽聞了。結果大家都罵E君離譜，編這樣的故事，實在不尊重女性。E君反問：「這個『手機中毒比賽』不是用來警惕大家的嗎？」他還說：「假如被強姦的是男性，那又如何？」大家罵得更厲害，但在罵聲中又感到，離譜之中也有警世和教訓作用。

總之，挨年近晚，有些地方人頭湧湧，更不要沉迷看手機。平時養成善用手機的習慣，那就萬事大吉了。在此，預祝各位馬年龍馬精神，馬蹄踏步響青雲！