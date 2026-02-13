早前跟太太的家人飯敘，有位長輩在飯局中跟我說：「我頭幾次見你，真係唔敢同你講嘢，個樣cool到呢……問你嘢又好似唔太喜歡答。」雖然我自白了好多次，自己是一等一的I人(內向者)，但可能連「會八十」的觀眾都不認同，甚至覺得我「好鍾意表達自己」。無論你相不相信，其實我平時在很多時候都很寡言，甚至躲在一角。
回想小時候去拜年，表哥表姐好像很活潑的，甚至表妹們都很外向，他們打成一片，但就只有哥哥、弟弟和我，三人自成一黨，好像我們都不屬於那個家庭似的。有時候我哥和弟還有點勇氣，會嘗試跟表哥們玩玩。最後只剩我一個，被遺棄了在梳化上。我唯有自己打開漫畫、雜誌慢慢看(我不愛打機，只喜歡讀物)，也是那個時候開始，我養成了對流行文化有點喜愛。
內向，只是不主動發聲，怕成為主角，但並非代表對世界沒感，相反地，其實我對每個細節都有留意。哪個親戚說話笑裡藏刀？哪個親戚世事洞明？別人身上的待人接物我都看在眼內。又從別人身上，除了光明，同時看見很多陰暗，內向者就愛放大這些陰暗處，「陰性循環」，更怕發聲，怕受傷害。
外向者覺得過年是「熱鬧」，內向者覺得過年是「耗電」。拜一次年，那種心理成本足以讓我們在房裡閉關兩星期才能補回來。最諷刺的是，這世界上總有人覺得「內向」是一種病，非要在那幾天幫你「醫治」不可。
其實，內向者過新年最完美的狀態，就是「不強求大家看到我存在」。利是我照收，飯我照吃，但請把我的社交配額留給真正懂我的人。如果你身邊有一個內向朋友，今年拜年，求求你，別迫他講話，別笑他靜，讓他靜靜地當一塊布景板。
那對他來說，已經是一封最大的利是了。