早前跟太太的家人飯敘，有位長輩在飯局中跟我說：「我頭幾次見你，真係唔敢同你講嘢，個樣cool到呢……問你嘢又好似唔太喜歡答。」雖然我自白了好多次，自己是一等一的I人(內向者)，但可能連「會八十」的觀眾都不認同，甚至覺得我「好鍾意表達自己」。無論你相不相信，其實我平時在很多時候都很寡言，甚至躲在一角。

回想小時候去拜年，表哥表姐好像很活潑的，甚至表妹們都很外向，他們打成一片，但就只有哥哥、弟弟和我，三人自成一黨，好像我們都不屬於那個家庭似的。有時候我哥和弟還有點勇氣，會嘗試跟表哥們玩玩。最後只剩我一個，被遺棄了在梳化上。我唯有自己打開漫畫、雜誌慢慢看(我不愛打機，只喜歡讀物)，也是那個時候開始，我養成了對流行文化有點喜愛。