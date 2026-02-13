學天星七政四餘，第一課是可以比較容易預測天氣之變化，在古代一般農民不懂天星，但是根據二十四氣節的統計推斷，推出各種天氣預測的「農諺」也有一定之準繩。這些結果比今天科學方法的「預測」更早及更遠，今天科學的大數據一般可以推斷不過一個其左右準確的天氣。但「地母卦」及「七政四餘」天星可更早預測全年之變化。因為農曆所用的分段二十四氣節是比今日國際通用的「西曆」更科學更合符地球宇宙的關係。 二十四氣節是把地球公轉太陽一年的三百六十五點二四二五日平均分段為「四季、十二月、二十四氣節、七十二候」。其中七十二候是看地上各種飛禽走獸及植物之生理變化作為「兆象」，這是中國古代北方作為根據之統計，但時移世易，天氣也曾變冷變熱，加上南方天氣與北方有温度差異，七十二候之物象不一定準確。但是二十四氣節及十二個月是地球與太陽月亮之運轉的規律，所以最接近「現實」。

舉個例，2026年1月20日是「大寒」，當日的温度比前一天明顯降低，天文台當然早有預告，因為冷空氣早已漸漸向南吹來，但是由於大局「九運」天氣轉熱，這次寒流在香港只有幾天便開始回復到二十多度。 這種天氣轉冷短時間便回暖的現象，將會是香港未來二十年之「正常現象」，但是二十四氣節會因為天星之位置不同而產生各種「非正常」之變化。如果2026年2月4日是「立春」，本來是正位於地球之赤道，開始由赤道南半球進入北半球，陽光照在北半球多了，地球也迎來春天，在天球上太陽是位於「水瓶座子宮」15度之正中，這是天星基本之規律。但是現在的天星中土星正在雙魚座亥宮29度左右，開始進入白羊座與在白羊座初的海王星相會，它們會在2月21日左右相會一個月至3月20日。

世界之格局會漸起變化，在立春之日，太陽(子宮15度)與土星(亥宮29度)，相差約45度，在兩者之間夾有金星水星，中國占星中太陽土星「相會」為「開天門」，土星主乾、主冷，太陽在子宮也主冷，所以立春之後兩日，天氣便因為北方冷空氣南下而變冷，也出現微雨。而因為土星在戌宮與太陽漸近，「開天門」之象愈大，所以由立春至3月22日春分之間，世界各地的天氣會出現各種變化。 雖然整局九運丙午年之偏熱，但春分時土星在「戌宮」，戌宮是火星宮，也主熱，開天門變成多「雨霧」。一個星期前西班牙、葡萄牙之大雨水就是先兆，而較寒冷之空氣，會在春分之時再現，正應了「未食五月粽，寒衣未入櫳」是否準確，大家拭目以待。