桃符煥新彩 年味暖人間

新春將至，暖意已悄然織入街巷日常：歡聲處處，家家戶戶換上新聯；花市裡年花爭豔，桃紅菊黃；門前揮春映紅，屋內掃塵迎新；處處洋溢著除舊布新的生氣。 在這洋溢著新生氣象的時節，一份對未來的守護也正轉化為行動。醫管局於二月初宣布，將已於八間公立醫院恆常化的「初生嬰兒篩查計劃」，進一步擴展至私家醫院，以助及早識別罕見病或先天代謝異常的嬰兒。聯合國兒童基金香港委員會(UNICEF HK)樂見香港擴展此項計劃。此舉正是對兒童「生存權」與早期發展提供重要的保障，讓更多寶寶在生命的7,000日之初，便能獲得健康的起點。

然而，放眼世界，這份守護對某些地方的新生兒而言，依然遙不可及。根據聯合國兒童基金會(UNICEF)數據，全球近半數五歲以下兒童的死亡發生在出生後首月；若趨勢持續，預計至2030年，或多達3,500萬名五歲以下兒童無法平安長大。為此，UNICEF在全球持續耕耘，致力守護兒童健康與生存權利。我們的工作貫穿兒童成長的每個關鍵階段：從培訓助產人員，支持各地提供孕產婦與新生兒基礎服務，到普及新生兒早期基本護理，為生命啟程護航。從防治肺炎、腹瀉、瘧疾等嬰幼兒常見傳染病，到在全球推動可負擔的免疫接種服務——每年幫助近半數的兒童獲得疫苗保護，讓健康在接種中扎根。我們期望通過全方位加強基層醫療體系，為世界各地的孩子築起更穩固的根基。

新春是傳遞祝福的溫馨時刻。當您與親友互贈利是、祝願彼此身體健康之際，這份承載關懷的傳統，亦可化為更廣闊的分享。您可透過向UNICEF HK捐出愛心利是，將對身邊人的健康祝願，延伸為一份守護遠方孩子生命起點的力量，讓祝福跨越山海。 駿馬奔騰，春意漸濃。值此佳節，我謹代表UNICEF HK，衷心祝願各位讀者新年安康、萬事如意！