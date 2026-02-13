失意中國的荷蘭東印度公司

1602年成立的荷蘭東印度公司，是世界上第一家股份制公司，也是十七世紀最富有的貿易企業。東亞總部設在巴達維亞，艦隊遍布印度洋，卻在中國的擴張之路上連遭挫敗。 1622年6月，荷蘭艦隊八艘戰艦率1,300名士兵進攻澳門。這是荷蘭人爭奪東亞貿易霸權的重要一役。戰役初期，荷軍順利登陸並占據制高點。但一枚由耶穌會士發射的炮彈命中荷軍火藥車，引發爆炸，戰局瞬間逆轉。荷軍陣亡約300人，潰敗撤退。葡萄牙守軍以少勝多，澳門得以免於荷蘭殖民。

澳門之戰後荷蘭人轉向澎湖。1622年至1624年，他們佔據澎湖並修築風櫃城，意圖長期經營。但這一次的對手是明朝，一百年前曾在香港屯門打敗了海上霸主葡萄牙海軍。福建巡撫南居益先禮之以談判，後兵突襲廈門港內的荷蘭戰艦。嗣後明軍調集上萬兵力、兩百餘艘戰船渡海強攻，將荷蘭守軍圍困在風櫃城中。彈盡糧絕之下，荷軍拆除城堡，退往臺灣南部。 1624年至1662年，他們以臺南為據點，建立熱蘭遮城，從事轉口貿易，並與大陸保持有限接觸，但殖民統治從未穩固。1662年，鄭成功率軍攻陷熱蘭遮城，荷蘭人徹底退出中國。

回顧這四十年，荷蘭東印度公司在中國的擴張嘗試無一成功。澳門打不進去，澎湖守不住，臺灣也丟了。與他們在東南亞的順利擴張：控制爪哇、驅逐葡萄牙香料勢力形成鮮明對比。 從商業利益看，荷蘭人通過佔據臺灣獲得了對中國生絲、瓷器、茶葉的轉口渠道，並在中日貿易間扮演中介角色。十七世紀是荷蘭海上霸權的巔峰，唯獨失意於中國，對於一個在七大洋都留下航跡的海上帝國而言，不能不說是一個遺憾。