上個星期明珠台節目《清心直說》(Straight Talk)訪問了中大校長盧煜明。訪問完結後與主持人相約他和協理副校長曾幗屏(Agnes)在西餐飯堂用膳，了解一下香港發展教育中心和產業的前景。

盧校長是知名醫學界學長，他和團隊研發的用血液取代羊水作產檢，替代入侵性的傳統方法，造福不少懷孕準媽媽，其後以驗血檢測其他遺傳病，影響十分廣泛，故此被視為香港最有希望獲得諾貝爾醫學獎的人選之一。

香港不乏科研精英，盧校長突出之處，是他是少數在早年已把科研成果產業化的學者，把這項專利和國際財團合作，而且在洽商過程中親出謀劃，有豐富的實戰經驗。這種科研與產業結合的大潮流，大大加快了知識型經濟的發展，同時令大學兼具學術與經濟發展引擎的重要功能。