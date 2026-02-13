上個星期明珠台節目《清心直說》(Straight Talk)訪問了中大校長盧煜明。訪問完結後與主持人相約他和協理副校長曾幗屏(Agnes)在西餐飯堂用膳，了解一下香港發展教育中心和產業的前景。
盧校長是知名醫學界學長，他和團隊研發的用血液取代羊水作產檢，替代入侵性的傳統方法，造福不少懷孕準媽媽，其後以驗血檢測其他遺傳病，影響十分廣泛，故此被視為香港最有希望獲得諾貝爾醫學獎的人選之一。
香港不乏科研精英，盧校長突出之處，是他是少數在早年已把科研成果產業化的學者，把這項專利和國際財團合作，而且在洽商過程中親出謀劃，有豐富的實戰經驗。這種科研與產業結合的大潮流，大大加快了知識型經濟的發展，同時令大學兼具學術與經濟發展引擎的重要功能。
作為成功的過來人，盧校長分享了昔日在香港從事研究，之後回流香港的體驗，以及大學如何協助研究人員處理複雜科研專利的心得。他認為，在現今國家發展和地緣環境下，香港在科研產業具有不少優勢，特別是結合國際都會和金融中心的軟硬件，可以滿足跨國企業的需要，再配合整個大灣區的供應鏈，足以成為新興的科研中心。
香港有多所國際前列大學，校長中很多都是知名科學家，像科大校長葉玉如教授、港大校長張翔等。加上特區政府加速打造河套和北部都會區的新經濟區，相信很快香港在醫藥、人工智能等炙手可熱的新興產業，都可以有本身獨特的角色可以發揮。