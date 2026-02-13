內地客買樓比例被誇張

據土地註冊處的記錄，1月份整體樓宇買賣登記有7,622宗，總值571.56億港元。據地產代理的統計，1月份內地買家購入本港一二手住宅個案共1,236宗；雖較去年12月的1,514宗下跌了10%，但相比去年平均每月1,159宗仍高出6.6%，連續11個月成交超過1,000宗。 這個數字聽起上來很高，但有被誇張之嫌。原因是地產代理所說的內地人的定義並不妥當，從沒有逐一驗證過。他們只按照土地註冊處登記的買家英文名字的拼音方法來界定。譬如，某個姓黃的買家，如果他的英文姓拼作Wong，那就是香港人；如果拼成Wang，那就是內地人。總之，凡用普通話拼音的，都被視作內地人。

這種做法太過粗疏，很容易把一些非廣東人的香港人都列作內地人。我認識有些在香港出生的朋友，他們由於家族傳統或籍貫原因，選用了普通話的英文拼音。然而，他們都是地地道道的香港人，卻在這類統計中被當作內地人。 此外，還有些香港人雖然來自內地，但已取得三粒星香港身份證，嚴格來說已是香港人，不是內地人。他們只是沒有把身份證上的普通話拼音改為廣東話拼音罷了。我在香港生活了逾70年，仍沿用父親選用近普通話拼音的英文姓氏，在這類統計中，很可能亦會被視作內地人。

因此，說這類統計誇大了內地人在港買樓的比例，一點也不為過。真正的情況是，內地人多出現在一手盤與豪宅，在二手市場，買家仍主要是香港人。 香港是一個移民城市，大部分人都來自外地，真正土生土長的原居民不多。大家在獅子山下相遇上，就應該不分彼此，同舟共濟，一起為美好的明天而奮鬥。 香港至今仍有部分人視內地人為異類，這種想法過分狹隘，會妨礙香港成為有競爭力的大都會。但凡國際性大都會，都不能單靠本土出生的人才就可以成長起來的，紐約如是，倫敦亦如是。9.11紐約世貿大廈倒塌的死亡名單中，五洲四洋的國家都有國民遇難，顯示紐約的確具備匯聚人才的能力。

特朗普上台後，鼓吹美國優先(實是白人優先)，硬要把遲來的移民趕返原居地，弄到族群撕裂，內耗嚴重，把美國趕往萬劫不復的境地，實在不智。香港要警惕，千萬不要走上這條路。 地產代理為了了解市場的實況，確有需要統計市場上的買家來源與組合比例，市民對此亦想了解多些；但統計必須嚴謹，盡量不要偏離事實，才能提升市場的透明度，讓買家可以作出更明智的判斷。此外，這類統計容易引起本地人誤會，以為香港的樓市原來依靠外來的購買力支撐，令本地人反而對後市有所顧慮。