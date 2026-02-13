權力，金錢和女人的餌

Jeffrey Epstein的私人島嶼，是權力者的伊甸園，卻是少女的地獄。Lord Mandelson、Prince Andrew、Bill Gates、Bill Clinton、Elon Musk、Donald Trump——這些名字，每一個都足以撼動世界。那座私人島嶼叫天不應，女人在那裡淪為獵物，男人在那裡放肆狩獵。最可怖的是，他們都知道後果，或者說他們篤定沒有後果。權勢像一道盾牌，將他們與道德和法律隔離開來。

我並非天真到以為權貴會潔身自愛。說到底男人有金錢和權力，十之八九會在外沾花惹草，這在中外古今都是老生常談。但他所做的已經超越了風流韻事的範疇——他掠奪的是未成年人。那些孩子啊，有些才十四五歲，那些衣冠楚楚的男人，在床上卻是衣冠禽獸。更令人不寒而慄的，是Jeffrey的運作邏輯。他不是單純的人口販子，他是一個深諳人性的獵手。他用那些未成年女孩作為誘餌，釣出這些權貴的慾望，通過這些政商名人，他獲取內幕消息、政治籌碼、經濟利益。女孩的苦難，成了他的生財工具；男人的弱點，成了他的資本。這根本就是一場極緻的掠奪。