溝通是人與人之間最基本的橋樑。但有些人永遠覺得自己是對的，對任何反饋都以情緒化的方式回應，結果使得交流不再是思想的碰撞，而是情緒的角力。這種情況下，溝通不僅失去意義，甚至可能成為一種消耗。

我們可能會遇到一類人，他們自認掌握真理，無論你提出多少理據或事實，對方總能找到理由反駁。這種「永遠正確」的心態，表示了他們不會承認錯誤，來動搖自我的形象。所以溝通是單向的宣告，而非雙向的交流。

這類人對任何意見都以情緒化方式回應。你可能只是提出一個善意的提醒，卻被解讀為挑釁，你或許只是分享不同觀點，卻被視為攻擊。理性在這樣的互動中無法立足，因為對方的反應並非基於內容，而是基於情緒。這使得溝通陷入惡性循環，你愈嘗試解釋，對方愈覺得被冒犯，最後只剩下彼此的疲憊。