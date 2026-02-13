溝通是人與人之間最基本的橋樑。但有些人永遠覺得自己是對的，對任何反饋都以情緒化的方式回應，結果使得交流不再是思想的碰撞，而是情緒的角力。這種情況下，溝通不僅失去意義，甚至可能成為一種消耗。
我們可能會遇到一類人，他們自認掌握真理，無論你提出多少理據或事實，對方總能找到理由反駁。這種「永遠正確」的心態，表示了他們不會承認錯誤，來動搖自我的形象。所以溝通是單向的宣告，而非雙向的交流。
這類人對任何意見都以情緒化方式回應。你可能只是提出一個善意的提醒，卻被解讀為挑釁，你或許只是分享不同觀點，卻被視為攻擊。理性在這樣的互動中無法立足，因為對方的反應並非基於內容，而是基於情緒。這使得溝通陷入惡性循環，你愈嘗試解釋，對方愈覺得被冒犯，最後只剩下彼此的疲憊。
面對這樣的情境，我們需要一種「對位溝通」的思維。在人際互動中，對位溝通意味著不必強求對方理解或接受，而是保持自己的立場與節奏，讓彼此的聲音並行，而非硬要合奏。這並不是逃避，而是一種智慧的選擇。因為有些人並不具備真正的溝通能力，與其陷入無休止的爭辯，不如讓彼此的旋律各自延續。
我們常被教育要善於溝通，很少有人提醒，溝通也需要邊界。當對方永遠自以為是，且情緒化到無法理性交流時，繼續投入只會讓自己受傷。設立邊界，意味著承認「不是所有人都值得你花時間去解釋」。這並非冷漠，而是一種自我保護。真正的智慧，是懂得在何時停下來，把精力留給那些願意聆聽、願意交流的人。
對位溝通提醒我們，並非所有人都適合溝通。當遇到永遠覺得自己是對的、對任何反饋都情緒化的人，我們不必陷入無謂的爭辯。溝通的價值，不在於說服所有人，而在於找到能夠真正交流的對象。