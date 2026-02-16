靚佬白頭周崛起的故事

胡小姐的眼光造就鄭大班的傳奇第三位元帥，是大將軍周融。八十年代未，他是胡仙與鄺蔭泉私人投資的快報的主帥，任出版人，小強曾跟隨他當快報發行商，這位周仁兄不慍不火，但智商極高，轉數極快。我認識的香港人之中，唯一是他打敗肥佬黎，又是令肥佬黎咬牙嚼齒的傳媒第一人。當年老周為了令快報增加銷量，不惜重本請近十位發行商往泰國曼谷豪遊啊，當時招呼還包括往最豪的曼谷夜總會遊樂，在美女叢林中，享用了我第一次的靚女服侍泰殘廢餐，令我至今難忘。陪伴我的美,問我在港開甚麼私家車，我回答開富豪，美女即時白我一眼，她真是睇見我尊容，就算穿上龍袍她都不相信我是富貴人啊！三十多年後的今天，我這記憶仍然難忘。

這位沒有念大學的，當日給那些所謂高等親西方漢奸挑釁，令他不能當廣播處長，而失掉他服務社會好機會。事實是，周融念完中七，往洋人投資的英文星報當個記者仔，好快就因表現卓越升職，接住加入新成立的廉署。他先升至採訪主任，沒多久，又給當年殖民地大官升他為總採訪主任，如老周冇料，就不會在洋人傳媒洋人主政的地方，屢屢升職，並加以肯定哩！所以沒多久，胡小姐就重金禮聘他加入星島集團，出任星島總經理及快報出版人。當時周融親自帶隊，搞極快報都是半紅不黑，就心生一計，同胡小姐講：我們咁有錢，黃玉郎又出事，不如趁佢病，買起玉郎集團，就擁有全港第二銷量的天天日報喇！

但是黃玉郎的被收購條件，是不容周融進入玉郎集團，而奇怪的事是，胡仙竟然答應已身陷絕境的黃的所求，另派會計鄧接管玉郎，不容提出收購建議及努力佈局收購的周融有份。身懷絕技的周融不憤，就出外奮鬥，他將當年揾大錢的米報招聘廣告，轉變為免費搵米報，打工仔不用花錢買報章搵工，在地鐵隨手就隨時可揾工，造福了無數職人啊！看官們，想睇足智多謀的靚佬白頭周，怎樣在傳媒發展，緊貼am730啊！