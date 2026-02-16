深化樓宇管理工作

社會對樓宇管理與維修工程日漸關注，有關管理與維修表面上是屋苑內部事務，實際關乎居住安全、資產保值與社區和諧。關注度提高，提醒我們，面對樓宇老化、工程量增加、專業分工更複雜的新常態，現行機制需要與時並進，以更清晰的規範、更到位的支援，協助業主依法妥善處理相關事務。 過去有不少爭議集中在大型維修工程的採購與監督環節。工程金額高、程序繁複，若資訊不對稱、參與不足，便容易出現誤解與矛盾；若被不法之徒利用，更可能衍生圍標等問題，損害公平競爭，最終令全體業主承擔不合理成本。社會期望能更早識別相關風險，以及更有效處理，這既需要業主提高參與度，也需要特區政府在制度與執行層面持續完善。

特區政府近期就深化樓宇管理工作提出新階段方向，重點在於檢視法例、理順權責、強化支援。過去部門以協調與支援為主，面對個案性質日益多元、牽涉程序與證據的情況，確有必要研究如何在法理基礎上，為政府當局提供更清晰的介入工具，同時配合人手與專業能力建設，使處理投訴與協助法團運作更具效率、更可持續。 在採購與工程監督方面，特區政府可朝三個方向穩步推進：其一，提升透明度與可追溯性，包括招標文件、評審理據、會議記錄及付款安排等，讓業主有充分資訊作出判斷；其二，完善利益申報與迴避安排，減少角色衝突與灰色地帶，提升公信力；其三，強化授權與表決程序的核證，堵塞濫用空間，令決策更能反映多數業主的真實意向。

打擊圍標及相關違法行為，相信社會普遍支持執法機構依法嚴正處理。圍標不只會影響市場秩序，更可能牽連虛假文件、欺詐、串謀等問題，破壞居民信任。特區政府一方面可透過制度設計減少誘因與漏洞，另一方面亦需加強跨部門協作與宣傳教育，讓業主知道如何辨識異常情況、如何保存資料與循正規途徑求助，從源頭降低風險。 良政善治需要政府、業主與專業界別共同承擔。特區政府提供更完善的法規與支援，是為市民「搭好台」；業主積極參與、理性監察，則是讓制度「唱好戲」的關鍵。相信只要各方同向而行，在法治軌道上推進改革、提升程序透明度，並在執法力度上保持決心，樓宇管理自然能更順更穩，市民亦能在更安全的居住環境中安居樂業。