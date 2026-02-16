AI對金融業帶來的挑戰和機遇

(右至左)筆者、洪丕正、孫德基、方正於金融發展局酒會上合照。

時間過得很快，筆者剛完成了近六年的任期，從香港金融發展局人力資源小組成員的崗位上功成身退。有機會為香港金融業人才發展提供愚見，深感榮幸！

人工智能正深刻地重塑全球金融業，香港作為國際金融中心，其從業員正面臨著獨特的挑戰與機遇。主要挑戰：

1.技術性失業風險：AI將首先替代大量重複性、規則性強的崗位，如數據錄入、基礎客服、財務報表初稿生成等；傳統的「安穩」崗位正在減少。

2.技能重塑壓力：金融從業員需要從傳統技能轉向與AI協作的能力，包括數據分析、算法理解、AI工具管理等；不懂AI的金融人，競爭力將下降。