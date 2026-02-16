AI對金融業帶來的挑戰和機遇

時間過得很快，筆者剛完成了近六年的任期，從香港金融發展局人力資源小組成員的崗位上功成身退。有機會為香港金融業人才發展提供愚見，深感榮幸！
人工智能正深刻地重塑全球金融業，香港作為國際金融中心，其從業員正面臨著獨特的挑戰與機遇。主要挑戰：
1.技術性失業風險：AI將首先替代大量重複性、規則性強的崗位，如數據錄入、基礎客服、財務報表初稿生成等；傳統的「安穩」崗位正在減少。
2.技能重塑壓力：金融從業員需要從傳統技能轉向與AI協作的能力，包括數據分析、算法理解、AI工具管理等；不懂AI的金融人，競爭力將下降。
3.行業競爭格局改變：科技型公司(如虛擬銀行)正憑借技術優勢進入傳統金融領域，同時中後台支持部門可能因AI提效而縮減規模，崗位競爭加劇。
4.倫理與監管的複雜性：金融業受高度監管，從業員需要理解並應對AI帶來的模型偏見、數據私隱、算法黑箱、責任界定等新問題，對合規和法律人才提出更高要求。
全新機遇：
1.高端崗位需求增加：AI催生了對AI策略師、金融數據科學家、算法交易專家、智能風控模型開發員等新興職位的旺盛需求，薪酬也更具競爭力。
2.提升個人生產力：從業員可以利用AI處理海量數據、進行市場情緒分析、實驗報告自動化、提供個性化服務，從重複工作中解放，專注於核心增值任務。
3.激發金融創新：AI賦能財富科技、監管科技、綠色金融科技等新領域。例如，開發智能投顧、利用AI進行反洗錢監察、提供精準的ESG數據分析。
4.鞏固香港金融中心地位：採納AI的速度、深度與寬度，絕對是鞏固香港作為國際金融中心競爭力的關鍵，吸引全球頂尖金融科技人才匯聚香江，並深化與粵港澳大灣區內地城市的協同效應。