很多人認為，美女是人生大贏家，才女是智慧掌控者。但最近跟在《尋秦記》飾演「琴清」的郭羨妮Sonija再次訪談，美女與才女化身的她謂，自己並非一帆風順，更首次披露心中20年的鬱結。 Sonija憶述，自出道以來經常受輿論欺凌。30歲那年到一個開放給公眾參觀的電影城拍攝，場地有公廁。當年有香港雜誌來拍攝，沒有訪問，不久後雜誌刊出一幅打格仔的大便相片，另一張相影到她及助手，內文寫「郭羨妮片場隨處屙」。她覺得，那是極大的冤屈，在人來人往的片場大便亦不合邏輯。可是，周刊這樣寫，讀者照單全收。到今時今日，網上仍流傳這則新聞，說「會大便的美女」云云。

Sonija坦言，此事對她傷害很大，當時不想出街，覺得很羞恥，澄清也沒有人理會。雖說她大學唸心理學，亦不斷勉勵自己不要認輸，但抑鬱症狀開始出現，嘔吐、不能進食，更有驚恐來襲，睡覺時彷彿聽到巨響。Sonija形容，自己病得很嚴重，最終要看醫生，服藥才好轉。 20年後Sonija大方披露自己曾求醫，她說作為過來人，如遇情緒受困最重要尋求協助，別讓自己無了期跌入低谷。隨著智慧累積，她領略到自己的不悅，有時是自己放大事件，覺得很嚴重。但抽離地檢視，其實不只她一個，很多人同時被寫，外界不會放在心上，亦很快忘記。只要做好自己，成功感自然蓋過所謂欺凌。

人生歷練亦讓Sonija解開不少鬱結，包括感情事。很多人以為「完美港姐」多人追，但自命「I」人的她說並非如此，因為無人敢「埋身」，更被朋友笑稱她放工便歸家，不出外結識異性，「唔通你同看更拍拖咩？」Sonija說時機很重要，更首次透露其丈夫曾參演25年前《尋秦記》電視版，劇中與「項少龍」踢蹴鞠；因他比她小5歲，當時因對方太年輕不會考慮。但到自己37歲時兩人重遇，碰巧Sonija當時想組織家庭，便一拍即合，亦學識凡事不能強求。 遇上鬱結的我，聽罷Sonija的分享，如釋重負。面對困難，最重要清者自清，理直氣壯，內心強大，半夜敲門也不驚。