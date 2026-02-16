登上新高峰的5年征程

為配合國家「十五五」規劃，特首李家超提出在年內完成「香港5年規劃」。隨著國家經濟體量日大、科技水平進展迅速，對全球的影響力與日俱增，香港不加快腳步，必然結果就是掉隊，落後於大形勢。如何做好對應未來5年的發展部署，不單是政府的首要工作，同時需要全社會的動員。 中國在「十四五」取得巨大的進步和成就，新規劃在動能增加下，勢必影響全球的經濟、科技等不同領域的發展。在今年兩會召開前，內地不同的科技公司紛紛推出新的人工智能大模型，再次觸動全球神經，有分析甚至認為內地的開源大模型，很可能挑戰美國閉源大模型在人工智能應用的定價權。

2025年當美國揚言要向全球發動關稅戰，外界對中國前景投以懷疑眼光的時候，內地民企推出應用模型DeepSeek，以新的演算思維突破美國封鎖芯片的限制，提振了外界對中國產業的信心。2026年在這個基礎上，中國企業再次擦亮了科技界的眼睛。未來5年，外界相信在不同的科技、經濟、外交領域，中國必然出現另一個跨步式的發展。 香港與內地只隔一條深圳河，能夠搭上中國發展的高速列車，可以乘風遠行，若然掉隊，就會落入迅速邊緣化的場景，不進則會急退，沒有第三個選擇。

香港要把握國家發展的機會，具備很多突出條件，地理優勢、人流物流的交往方便，最重要是中央大力的支持。香港在金融、科技與內地融合，就可以發揮雙贏的優勢。從內地企業大舉來港上市提振本地股市，就是香港發揮一國兩制優勢的明證。過去幾年特區政府籌備拓展北部都會區和河套園區，已經開始見到成長的苗頭，關鍵是未來要加快腳步，提高建設的速度。 中國在人工智能、無人車、機械人，新藥研發的發展迅猛，主要競爭對手美國也不慢。中央不可能為任何一個地方放慢腳步，香港自己積極做好部署，是唯一最有效的應對方法。憑香港人長久以來的創業精神，只要訂好目標，應該有能力接任任何挑戰，新的一個5年，將會是香港登上新高峰的5年征程。