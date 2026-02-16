特朗普商業武器化 國際業務難車同軌

美國總統特朗普將門羅主義納入戰略計劃，南美國家成為美國的附屬，商業運作武器化，過去在商言商的國際商業倫理不再；巴拿馬運河碼頭困局、委內瑞拉產油業、加拿大和美國的大橋都是明顯例子。秦始皇統一中國實行馬車同軌，促進經濟貿易，特朗普今日正在破壞全球商業秩序。 巴拿馬最高法院以「違憲」為由，裁定長和集團營運巴拿馬運河兩端港口的合約無效，長和除了已於本月初啟動國際仲裁程序，更向有意接手的丹麥航運巨頭馬士基發出嚴正警告，表明若在未經同意下接管營運，將對長和造成損害，並會引發法律行動。長和更告誡任何第三方，切勿就這兩個貨櫃碼頭的營運「串通參與任何不合法的行動」。這家香港企業面對政治壓力，態度明確堅定，據悉若營運權被強行奪取，甚至可能撤走港口系統數據，導致接手方無法維持運作。這已非單純的商業糾紛，而是赤裸裸的地緣政治打壓。

事件引發中港官方強烈反響。外交部表明，中方將採取一切必要措施，堅決維護中國企業的正當合法權益。港澳辦更發文直指裁決「於法無稽、於理乖張」，是巴拿馬屈服於美國壓力的結果。特區政府亦促請巴拿馬尊重合約精神。這些表態固然重要，但對於香港而言，更深層的考驗在於：我們一直自詡為「超級聯繫人」，其中一個核心價值正是保障企業能在國際舞台上「在商言商」，憑合約精神辦事。如今長和合法經營近三十年的權益面臨被無理剝奪的風險，國家將採取何種具體措施確保這類合理營運能夠繼續，不僅關乎一家企業的得失，更關乎香港作為國際商業樞紐這塊招牌的成色。下一步的回應，將是對「超級聯繫人」角色能否延續的關鍵測試。

特朗普政府對委內瑞拉實施軍事干預，甚至扣押該國總統，並揚言要將當地石油事業全面接管，美其名曰將利益歸於當地人，實質是以強權掠奪資源。這種將商業利益直接與國家安全掛鈎，甚至不惜動用國家機器奪取他國企業合法權益的做法，徹底顛覆了自由市場的基石，令跨國企業無所適從。 與此同時，特朗普政府在關鍵礦產領域的布局，亦是另一種形式的商業武器化。美國近期牽頭召開「關鍵礦產部長級會議」，企圖建立聯盟以抗衡中國在稀土領域的主導地位，甚至計劃設定價格下限和徵收「調節關稅」。這種做法，本質上是跨國進行合謀定價，企圖人為抬高全球稀土價格，從而令成本較高的美國本土及其他地區開採項目變得有利可圖。然而，這種干預市場的政治行徑有否實際經濟效果，仍屬未知之數。

特朗普的「商業武器」不僅針對競爭對手，甚至連傳統盟友也不放過。加拿大總理卡尼在達沃斯論壇的演講，便引發全球關注。他提到在一個「日益分裂和不確定的世界」，警醒世界各國領袖要重新布局，團結起來避免被美國欺凌。更荒謬的是，特朗普竟然隨後對一條正在興建中的美國與加拿大跨國大橋作出不合理指控，此舉隨時令這個兩地都投入重大資源的大型基建延誤落成。對盟友尚且如此，更遑論其他國家。 快將踏入馬年，回望中國歷史，秦始皇統一天下後推行「車同軌」政策，將馬車在不同地域的輪距統一起來，打通了全國的經絡，促進了經濟交流和生產發展。然而，在現今世代，特朗普政府的經濟武器化行徑，卻猶如將「車同軌」徹底摧毁。他設置的不是統一的軌道，而是高聳的關稅壁壘和干預藩籬，令全球經濟這輛列車寸步難行。未來要重新搭建互信、暢通的國際經貿網絡，將會困難重重，代價難以估量。