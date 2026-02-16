內地駐港企業增逾3,000間 香港助力企業出海！

香港不僅是國際金融中心，更逐漸成為內地企業「走出去」的首選跳板。最新數據顯示，從2018年至2025年間，母公司在中國內地的駐港公司數量由約1,600間倍增至超過3,000間，增幅高達94%。這不只是一串數字，更反映香港在國家「十四五」及「十五五」規劃推動下，正積極打造企業出海的全流程服務平台，協助企業「破浪前行」！ 「出海專班」去年啟動

內地企業正面對「不出海，就出局」的現實，出海營商模式也從早期的低成本製造，升級到科技與品牌輸出。在這個過程中，企業可能需要面對跨境融資、法律、市場測試等多重挑戰。相信大家都知道，香港憑藉低稅制、國際化專業服務、緊密的全球貿易網絡，以及與國際接軌的法律體系，自然成為企業出海的第一站。 更重要的是，特區政府近年積極配合國家戰略，推出多項措施，例如推動「總部經濟」，吸引海內外公司到港設立總部或分部業務，更在去年的《施政報告》宣布啟動跨部門內地企業出海專班，致力為企業提供一站式支援。

精闢建議 出海流程「四部曲」

筆者閱讀了團結香港基金於今年1月最新發布的《破浪前行：香港引領企業出海新時代》研究報告，建議政府可以從企業家的角度出發，優化企業由與港聯絡到借港出海每一個環節的服務質素。報告將企業出海分為四個階段，在不同階段，企業面對不同需求，逐步完善香港的服務生態系統。 例如第一階段「與港聯絡」，報告便提到企業常苦於缺乏對香港政策與服務的系統認識，要加強溝通對接，報告建議強化香港可定位為「全國性出海門戶」的定位，並設立內地出海中心在港集中辦事處，促進雙向對接。第二階段「來港落地」，報告認為企業獲取資訊。報告提議完善政府的企業來港落地指南，降低企業在港建立團隊和業務的門檻。

第三階段「在港發展」方面，，到底企業進入在港發展後，如何利用香港的多元、複雜、國際化的應用場景，完善出海產品與服務？報告建議為更多新興創科領域建立測試機制，例如提前在北部都會區規劃跨境及城市級應用場景所需的基建。 至於第四階段「借港出海」，報告認為企業出海後將直接進入陌生市場，既缺乏應對風險的在地支援網絡，亦未能充分獲取本港經貿網絡的持續支援。因此加強香港的經貿網絡，增加貿發局和經貿辦的海外分布，對接當地華人網絡，可謂相當重要。