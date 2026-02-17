我們都是奔騰的駿馬

我熱愛繪畫，「中國現代美術之父」徐悲鴻是我偶像，沒想到我一次又一次有幸為徐悲鴻的展覽效力。2014年我應邀為屯門市廣場徐悲鴻成宣傳活動，認識了遠道從北京而來的徐悲鴻兒子徐慶平。他是留學法國的藝術教育博士，溫柔敦厚，我從旁偷師，偷聽他以三個圓圈，以徐悲鴻的手法教導一班小朋友如何畫馬，至今難忘。 12年後今天，我再獲信和集團邀請，為「與徐悲鴻的時空對話」的慶祝馬年活動做公關宣傳。奧海城搭建660吋的裸眼屏幕，糅合嶄新科技，以徐的《六駿圖》，製成3D動畫，奔馬如破屏而出，視覺效果，非常震撼。

徐悲鴻的愛女、慶平的妹妹，徐芳芳遠道從美國飛來。她的成長經歷坎坷不平，但再艱難仍然堅持對藝術的追求，她是中央音樂學院附中的高材生，專修鋼琴演奏，卻又政治風暴而中斷了。她後來遠赴美國獲得加州柏克萊大學的歷史學士學位，又以全A成績修畢史丹福的MBA，最終成為中國人民大學首任音樂系系主任。她還寫得一首好文章，先以英文後以中文寫成《奔騰的駿馬》一書，記錄徐悲鴻一家在中國動盪時期經歷的苦難，以及憑鋼鐵般的意志，浴火重生。

「奔騰的駿馬」所指的，不僅是力排眾議，推動中國畫現代化，抗戰時期在東南亞義賣國畫，籌款救國的徐悲鴻，還有徐妻廖靜文，她在丈夫死後幾天內。把徐悲鴻價值連城的1200幅繪畫，以及珍藏的國寶級收藏，甚至所住的四合院，全數捐獻國家，不顧一切成立徐悲鴻紀念館。文革時，廖靜文被紅衛兵毆打和欺凌，仍然以死相搏，寫信給周恩來，要求捍衛丈夫的藝術遺產，將之送到故宮博物館收藏，避過一劫。1972年，政治風暴稍竭，廖靜文勇敢地寫信給毛澤東主席，要求復建徐悲鴻紀念館，翌年由周恩來派人促成其事，再由廖靜文續任館長，一生為徐悲鴻事業，拼至最後一口氣。

徐悲鴻五十七歲不幸猝死時，徐芳芳才六歲，但由於自小生活在徐悲鴻紀念館旁的小屋，沉浸在徐悲鴻的精神世界裏，心懷徐家堅毅不屈的精神。文革時下放勞動，音樂家的夢想被重挫，但她從未放棄，繼續以一支二手小提琴來苦練音樂，並苦練英文，八十年代赴美深造。2012年在丹佛市舉辦了美國第一個徐悲鴻綜合畫展，以完成了父親的遺願，又在2022年及2025年分別在紐約林肯中心及深圳音樂廳，把作曲家江文也於1964年為芳芳創作的鋼琴協奏曲《徐悲鴻的彩墨畫》，分別作世界及中國首演。樂曲由徐芳芳親自彈奏。江的手稿在遺失半個世紀後，在廖靜文的遺物中被重新發現，前二章已經散失不存，僅餘第三樂章《風雨雞鳴—壯烈的回憶》留存，但亦已破損，由芳芳親自整理。

我在宣傳香港「與徐悲鴻的時空對話」時，特別邀請徐芳芳在現場鋼琴一曲《元宵花燈》。七十九歲的她寶刀未老，指法勁度十足，節奏感很強，反映她剛勁的性格。一曲既罷，全場掌聲雷動。芳芳說，爸爸熱愛音樂，家裏收藏很多唱片。芳芳以音樂，上演了一場「與徐悲鴻的時空對話」。 整整一星期，我陪着芳芳四出接受電視電台報刊及雜誌訪問。到最後一天，說到媽媽把一生貢獻給爸爸，徐芳芳再也忍不住，哽咽落淚，可見在翻雲覆雨的政治氣候中，要捍衛國寶級的丈夫/父親，猶如背負十字架，箇中痛苦刻骨銘心。

我以微薄的力量希望促成芳芳《徐悲鴻的彩墨畫》在香港首演，在公關宣傳活動之後，在她返美前四出奔走、相約會議，至今仍和她保持聯絡。但長路漫漫，過程並不容易…… 「與徐悲鴻的時空對話」展覽在奧海城2期舉行，呈獻3D裸視超巨型《六駿圖》動畫、9米長《六駿圖》立體藝術裝置、AI水墨馬互動畫廊及學生奔馬藝術展，由即日起 3月3日。可以和家人去觀賞，一沾龍馬精神、一馬當先的福氣。