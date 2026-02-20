「一日實習可以幫得上嗎？似乎成效有限吧？」《創．女程》商社企劃去年首次舉辦「一日實習生」活動時， 不少夥伴都抱持觀望態度。但因着「一日」這相對容易的加入門檻，獲得了30間企業、機構及初創支持，並成功配對近100位女性照顧者體驗職場。透過短短「半天」親身體驗職場環境，已能令久違工作的照顧者，啟發再闖事業的動機；亦意想不到這當中近三成的「偶遇」，竟直接帶來不同形式的彈性聘用。
據統計處數據顯示，現時本港約有56萬名女性因為家庭責任而離開工作，當中不少人願意重返職場，但卻受傳統職場框架所限，得不到彈性工作機會。莫說這些照顧者一般缺乏再次工作的信心，在正常大企業的人力資源程序下，這些照顧者有「工作空隙」的履歷亦難以被納入考慮。
「一日實習生」計劃不純粹是幫照顧者「打尖」找機會，企業裡充當導師的同事，亦透過直接接觸，減少誤解、更理解這被遺漏的人才群體。而當企業認識到照顧者軟技巧的實力，自然考慮在工作上作出彈性安排，令她們更容易適應。經營環境愈是不利，企業其實愈需要找到合適的人才。
今年企劃將開拓更多科創及教育相關實習機會，而實習將於3月9日至20日期間進行(其中1天的3小時)，並盡量因應參加者的時間及生活模式，配對免費實習機會，職位涵蓋行政管理、活動策劃、數位行銷、客戶關係、社創企劃、科創體驗、教育培訓、物流管理、藝術文化、社區服務等。透過參與實習，照顧者將探索靈活多樣工作模式，在多元行業中重新發現自身價值。如你身邊有一些女性照顧者的話，都鼓勵她們向家人取一天假，給自己與「職活」偶遇的機會吧！(FB: hatchmade)