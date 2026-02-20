「一日實習可以幫得上嗎？似乎成效有限吧？」《創．女程》商社企劃去年首次舉辦「一日實習生」活動時， 不少夥伴都抱持觀望態度。但因着「一日」這相對容易的加入門檻，獲得了30間企業、機構及初創支持，並成功配對近100位女性照顧者體驗職場。透過短短「半天」親身體驗職場環境，已能令久違工作的照顧者，啟發再闖事業的動機；亦意想不到這當中近三成的「偶遇」，竟直接帶來不同形式的彈性聘用。

據統計處數據顯示，現時本港約有56萬名女性因為家庭責任而離開工作，當中不少人願意重返職場，但卻受傳統職場框架所限，得不到彈性工作機會。莫說這些照顧者一般缺乏再次工作的信心，在正常大企業的人力資源程序下，這些照顧者有「工作空隙」的履歷亦難以被納入考慮。