雖然說本命年犯太歲，但每逢馬年還是特別有親切感。看新聞有一種來自英國的矮腳馬，身形細小比大型犬稍大，樣子可愛，近來大受中國人歡迎，成為了新一代的寵物。
這種矮腳馬大概近似馬的祖先始祖馬；它們源自美洲，身型形像大狗，16萬年前經白令海峽遷移到歐亞大陸，最後在歐亞草原定居。作為家馬的野生祖先，可考據的野馬有四種：生長在西伯利亞東北的凍原馬、生長在歐洲的森林馬和歐洲野馬、生長在亞洲的普氏野馬。目前只有普氏野馬尚存於新疆、甘肅和內蒙古等地，其他三種野生馬已經絕種。
《三字經》「馬牛羊，雞犬豕。此六畜，人所飼」。馬為六畜之首，中國自信史之始就有馬的蹤影。考古發現最早的馴化家馬遺骨是哈薩克斯坦北部波太(Botai)遺址出土的馬骨，年代在公元前3500年。最初的馴化馬，可能只是人類其中一種肉食和奶資源。但人類很快發現了馬更大的潛能：力量大、能負重、跑遠路、易服從。家馬能為人類提供的遠遠不止蛋白質，而是強大的運輸能力和戰爭機器。隨著馴化技術的傳播，家馬在距今4,000年前出現在中國西北地區，最終於距今3,300年前進入中原，成為了中華文明歷史進程中不可或缺的角色。
商周時代馬成為了拉動戰車的快速而強大的動力，但面對遊牧民族靈活便捷的騎兵，卻是頗顯笨拙，這才有了趙武靈王「胡服騎射」，開啟了中原軍事的全面革新，以騎兵取代戰車成為戰場主力的態勢。
中國歷史上名氣最大的是「天馬出西極，神龍不能追」的汗血寶馬，這是土庫曼斯坦的阿克哈·塔克馬(Akhal-teke)，是流傳至今最古老而非常優秀的現代馬品種。