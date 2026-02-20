雖然說本命年犯太歲，但每逢馬年還是特別有親切感。看新聞有一種來自英國的矮腳馬，身形細小比大型犬稍大，樣子可愛，近來大受中國人歡迎，成為了新一代的寵物。

這種矮腳馬大概近似馬的祖先始祖馬；它們源自美洲，身型形像大狗，16萬年前經白令海峽遷移到歐亞大陸，最後在歐亞草原定居。作為家馬的野生祖先，可考據的野馬有四種：生長在西伯利亞東北的凍原馬、生長在歐洲的森林馬和歐洲野馬、生長在亞洲的普氏野馬。目前只有普氏野馬尚存於新疆、甘肅和內蒙古等地，其他三種野生馬已經絕種。