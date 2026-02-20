《The Studio》

早前聽《三叔公園》灘叔在節目中介紹，說他一口氣看完了Apple TV+的喜劇《片廠風雲The Studio》第一季，我才發現原來是25年3月時推出的，而從來沒身邊人談起過，一直走了寶。於是，我在農曆新年前打開了來試看，一看就愛上了，花了幾天看完。這麼癲喪地好的作品，怎麼在香港的談論度不高？

講乜？這劇的核心靈魂是Seth Rogen。他不僅是創作人、編劇、導演，還親自落場演男主角Matt Remick。故事講他剛升任為Continental Studios的主腦。聽起來很威？其實他只是個夾心餅，一邊要應付像Bryan Cranston（Breaking Bad主角光頭佬呀！）這種喜怒無常的企業老闆，一邊要安撫那群自我膨脹到上太空的明星。