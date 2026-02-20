《The Studio》

早前聽《三叔公園》灘叔在節目中介紹，說他一口氣看完了Apple TV+的喜劇《片廠風雲The Studio》第一季，我才發現原來是25年3月時推出的，而從來沒身邊人談起過，一直走了寶。於是，我在農曆新年前打開了來試看，一看就愛上了，花了幾天看完。這麼癲喪地好的作品，怎麼在香港的談論度不高？
講乜？這劇的核心靈魂是Seth Rogen。他不僅是創作人、編劇、導演，還親自落場演男主角Matt Remick。故事講他剛升任為Continental Studios的主腦。聽起來很威？其實他只是個夾心餅，一邊要應付像Bryan Cranston（Breaking Bad主角光頭佬呀！）這種喜怒無常的企業老闆，一邊要安撫那群自我膨脹到上太空的明星。
點解勁？荷李活是typical表面風光，實質滄桑的行業，但即使美國人咁接受講笑幽默，都好像從來沒有人像Seth Rogen那麼大膽直白瘋狂。例如今季的大結局是荷里活大慶功，公司上上下下都「唔小心」吸咗毒，high到癲咗，但第二朝又要上台演講，大家以為好盡？或者，當你看完愛潑斯坦，你知道，只是我們限制了自己的想像。
仲有咩？拍得好，創作勁的篇章好多，例如有一集，Seth說他好支持要拍一套好像《Birdman》般一take過的好戲，而那一集就是一take過拍攝的！整套劇集真真假假混在其中，連超級大導演Martin Scorsese都有份演，他演自己！為了有錢開拍電影，甚麼都講得出，最後卻開不成，還哭了出來。
之後呢？網上資料說，Apple TV+早在25年5月已經官宣續訂第二季。根據目前進度，劇組已經在2026年初正式開拍，預計最快在26年底或27年初就會回歸。到其時，我絕對不會再慢人一步，因為這劇是我近年看過最好的喜劇之一(另一部是《Hacks》)。