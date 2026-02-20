《夜王》與《金多寶》宣傳策略比併

今個賀歲檔，《夜王》與《金多寶》一大一小正面交鋒，票房走勢並不反映最後兩片的P&L，因為兩部片的投資額不同。故我只集中討論兩片宣傳手法而己。 同樣是港產賀歲片，一靠「子華神+Sammi＋大製作」光環，另一部則靠本地小品喜劇格局，基層生活接地氣。 《夜王》走「大明星＋大片格局」的重火力路線。(題外話：整體美術設計，令我覺得有著日本男公關漫畫《夜王》的一種華麗感。）黃子華、鄭秀文率領《毒舌大狀》班底，本身就自帶話題，《毒》片票房大賣，《夜王》雖非續集，也可沾光。官方集中火力在預告、人物海報、片段精華，營造這是一部題材特別、「一定要入場睇」的大片，期間官方釋出的online宣傳，以片中有趣片段為主。首映禮、旺角派利是的群星造勢活動、媒體專訪一應俱全，社交平台熱度，則靠導演及兩位主角宣傳為主，我感覺其帶出了一個「年度必看港片」的訊息，不看就沒有討論話題。

總體上，《夜王》宣傳策略清晰：先用卡士和口碑預期製造熱鬧氛圍，當票房報捷後就乘勢再谷及放大輿情聲量，以期達到是「全城關注」的大片。 《金多寶》則是「輕裝上陣＋人肉宣傳」的靈活打法。導演團隊與演員頻密走出來謝票，亦預早宣布謝票場次。 另一方面，在Threads等平台，幕後親自出面回應觀眾留言，執行導演何爵天甚至被網民封為「宣傳主任」，用高EQ逐條回覆負評與支持，成功把討論扭轉成正面效果，加強受眾好感及增加入場意欲。宣傳片段重點則放在片中笑點、角色互動，其中我察看過，不少留言也稱《金多寶》「温情、笑中有淚」，這無疑已成為該片的原生SEO，令未看觀眾已有觀看一部「窩心小品」的心理準備。回顧過去多年的賀歲片，較少主打溫情小品喜劇，《金多寶》行的本就是不跟大片爭觀眾，反而是歡眾「有得揀」的選擇，睇完大片《夜王》，再看部小品，沒有衝突。

《金多寶》的SEO效應，也較夜王易「入口」，是一家大細可以輕鬆入場的小品。而靠社交平台口碑發酵與台前幕後真身帶動討論，試圖用誠意與互動拉高票房。 兩片的對照，說明了港片宣發策略：並非每一部都要或有資源變成「全城事件」，關鍵反而是每一部都要想清楚自己在觀眾心目中的定位。 大製作要把明星光環、檔期優勢、媒體資源整合成一個完整的Marketing Plan，有幾爆得幾爆；中小成本則要在人與人的互動、加強平台引流效益，提升觀眾情緒分數。

宣傳攻勢及資源分配，當然希望能達至不同階層，但策略不能含糊，找到最適合自己的那個市場宣傳突破點，在短時間內爆發及製造輿情，才有機會與對手打一場漂亮的硬仗。