新一年，走出沉沒成本陷阱

心理學上有一句說話，叫做「沉沒成本陷阱」。它形容我們在已經投入了時間、金錢或心力之後，即使發現方向錯誤，仍然不願意放手，因為覺得「既然付出了這麼多，就不能白費」。然而，這種思維往往讓我們困在過去的決定裡，錯失了重新開始的機會。 沉沒成本陷阱的本質，是人類對「損失」的恐懼。我們不願承認錯誤，甚至寧願繼續投入，來維持心理上的平衡。但事實是，過去的付出已經無法收回，真正重要的是未來的選擇。當我們能意識到這一點，就能更聰明地面對生活中的每一個決定。

新的一年來臨，這正是一個提醒，不要被過去的沉沒成本綁架，而要把眼光放在未來的可能性。其實，沉沒成本陷阱不只出現在職場，也常見於人際關係或生活習慣。有人在一段不健康的關係裡苦苦堅持，只因為「已經付出了太多感情」。有人在錯誤的投資裡不斷加碼，只因為「不能讓之前的錢白白浪費」。這些例子提醒我們，真正的智慧是懂得止損，懂得在合適的時候轉身，讓自己有機會迎接更好的未來。 要走出沉沒成本陷阱，我們要再重新問自己，如果今天重新開始，我還會做同樣的選擇嗎？再來的是把焦點放在未來，思考未來的收益，而不是過去的付出。自己要勇敢承認錯誤，錯誤不是失敗，而是成長的一部分。也要豁達學會接受「過去已經過去」，才能騰出空間迎接新的可能。

生活不是一條直線，而是一段段選擇的累積。每一天都是新的起點，不必被昨天的決定限制。智慧並不是永遠正確，而是懂得在錯誤中調整方向。當我們能夠跳脫沉沒成本的束縛，就會發現生活其實充滿新的希望和色彩。 願新的一年，我們都能更聰明、更勇敢，帶著新的希望去迎接每一天。因為真正的智慧，不是固守過去，而是擁抱未來。祝福大家馬到功成，馬上幸福快樂。