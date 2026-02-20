港燈推行跨崗位交流 客戶主任戴安全帽顯專業

職場上講究專業，但更多時是要多了解其他不同崗位的工作，才能做到不斷提升質素。為此，港燈就有一項崗位互換的「專門安排」，客戶中心的櫃枱同事，要戴上安全帽走到前線了解實況；前線工程人員則走進客戶中心，了解處理查詢流程。其中一位客戶中心的同事去年首次參加「香港零售管理協會傑出服務獎」，即獲得評審授予多個「滿分」，最後奪得個人最高榮譽的金獎。

本身是港燈高級客戶服務主任的吳婉雯(Jennie)，2022年加入港燈，一直希望在工作中發揮積極樂觀的特質和親和力，把困難化為轉機，入職初期曾戴上頭盔、走進電表房跟隨高級技術員呂志偉(Jimmy)，到客戶處所了解「驗線」工作，近距離接觸電力裝置，認識電力工作流程。她感謝公司的「跨崗位交流」安排，令她以更專業、更到位的角度回應客戶需要。Jennie稱好記得早前有位婆婆帶同大堆文件，包括丈夫的死亡證到櫃，樣子是慌張無助，她細心了解婆婆情況，協助婆婆辦理帳戶轉名、按金退款等手續，再手把手教她使用港燈應用程式，以便日後輕鬆處理帳戶。

至於2015年加入港燈由見習技術員做起的Jimmy，因港燈獨特的「跨崗位交流」安排而與Jennie成為「師兄妹」。他本身主要負責客戶固定電力裝置和電線檢查，並為客戶接駁電力供應，工作同樣需要耐性，最難忘是曾有一名業主在物業交易前夕因「驗線」不合格、未能駁電而情緒激動，Jimmy一度無法離開該單位；最後他聯同客戶中心同事支援，花了近3小時才說服到客戶完成改動。Jimmy明白在這種情況以理性講解效果不大，要從客戶角度了解他的焦慮才可解決問題。Jimmy去年則收到逾200封客戶讚賞信，佔部門總數超過一半。