AI元年顛覆世界 人機互動萬馬奔騰

踏入丙午馬年，科技界的發展節奏，正好用南唐後主李煜的名句：「車如流水馬如龍，花月正春風。」人工智能是一股車水馬龍般席捲各行各業的洪流。二零二六年被視為AI元年的說法，標誌着正從「工具」向「執行主體」躍遷，進入應用大規模落地和產業徹底重構的「奇點」。從「萬馬奔騰」的態勢來看，人們必須要學習人機互動的時代。 一年前的農曆新年前，內地的深度求索(DeepSeek)推出R1模型，徹底顛覆了大型語言模型的既有格局。它以「算法顛覆算力」，用不到GPT-4十分之一的訓練成本，實現了對標頂級模型的性能，改變了全球科技界對人工智能能耗和晶片依賴的基本認知。這家中國公司讓世界震驚，更在去年底迎來雙重肯定：其創辦人梁文鋒獲權威期刊《自然》評選為二零二五年度十大科學人物，雜誌評論DeepSeek「震驚了世界」，並以開放權重的方式為科研界帶來福音。這不僅是個人的榮耀，更象徵中國AI從跟隨者邁向引領者的開端。

一年過去，剛好又是農曆新年前，字節跳動推出Seedance 2.0影像生成模型，再次引爆全球關注。它的強大在於告別了以往AI視頻「抽卡」般的不可控，用戶只需下達指令或上傳圖片，即可同步生成連貫運鏡的影片與音軌，成品效果被形容為「導演級」。然而，聲勢高漲的同時，法律爭議也接踵而來。迪士尼公司已向字節跳動發出停止侵權信函，指控模型未經授權使用漫威、星戰等角色的素材進行訓練，派拉蒙等片商也紛紛跟進。面對這股浪潮，我們不妨以更宏觀的視角看待。知識產權與人類知識的發展，往往在衝突中尋求平衡，正如文學作品在版權保護期過後，終將釋放給後人延續創作生命。這場爭議終會有解決方案，但Seedance 2.0的顛覆性已經即時體現。有網友僅用極低成本就創作了「蒙羅麗莎飲汽水」的廣告片，過去需要動用幾十人團隊的特效鏡頭，現在成本可驟降至三元人民幣。這種「降維打擊」，對所有影視創作者而言，都是前所未有的大挑戰。

如果說Seedance顛覆了創意產業，那麼俗稱「龍蝦」的OpenClaw人工智能代理，則正在改寫人機互動的定義。這款由奧地利程式員彼得·施泰因貝爾格開發的開源項目，讓AI第一次真正擁有了能自主操作的「手腳」。它不僅能寫程式碼、整理文件，更能不眠不休按着預設指示執行任務，例如替你格價購買更划算的機票和酒店。由於開放權限較多，它甚至引發了全球搶購Mac mini桌面電腦的熱潮，不少人特意購買新機來專門運行這隻「龍蝦」，以免它誤刪主力機的重要文件。這固然引發了「AI將取代多少人類工作」的擔憂，但更積極的意義在於它提升了工作效率。過去只有高級管理人員才能獲分配秘書，現在人工智能可以扮演行政助理的角色，甚至做得更多。這些實質生活的轉變，將在人機互動下，於今年的不同層面持續突破。

無論是梁文鋒還是OpenClaw的創辦人彼得，他們在帶來顛覆性貢獻之前，都不是擁有巨額資金的大財閥，甚至可說是名不經傳。這說明在人工智能時代，突破現有框架的機遇依然存在。更重要的是，AI浪潮會催生大量第二層的商業模式。正如十九世紀的淘金熱，真正賺得最多的往往不是淘金客，而是售賣鐵鏟和牛仔褲的商人。掌握和把握AI時代的各種周邊機遇，將是考驗商業智慧的新賽道。面對這萬馬奔騰的變局，我們或許可以用孟郊登科後的名句來形容當下的心情：「春風得意馬蹄疾，一日看盡長安花。」在這AI元年的馬年，但願香港人能乘着這股春風，看得更遠，跑得更快。