租樓好還是買樓好

在網上看到有關租樓好還是買樓好的討論，覺得很難簡單地一概而論，所以加入我的一些想法供年輕人參考。 首先，對大多數年輕人來說，這不是一條有得選擇的題目。未儲夠首期，想買樓只是一句空話，唯有邊租樓，邊儲錢，待有一定的現金積累可作首期，以及收入在應付生活開支之後，還有餘錢供樓的時候，才有資格談租樓好還是買樓好的問題。否則除了租樓，別無他選。 做人，有得揀總比無得揀好。有沒有得選擇，很多時都得看有沒有近身錢。年輕人要獲得財務自由，最可靠的途徑是能遏抑住眼前的快樂，努力儲錢，以積累原始資金作一定的投資。這樣，才有機會在工資外獲得投資收入，以加快財富積累。否則，要儲夠首期談何容易。

有些年輕人可能會覺得，儲錢會損害眼前的生活質素，並不值得。還譏笑建議他們這樣做的人「堅離地」，完全不理解年輕人的需要。問題是人無遠慮必有近憂；一開始就放棄買樓，不考慮置業，當然不用為儲首期而煩惱，可以有更多的錢用在生活享受上。 因此，純從生活質素著眼，選擇租樓的確勝過選擇買樓；但這只是在頭三幾個租約如是，因為租金在大部分情況下都是會隨通脹上升的，然而每月供樓的費用卻是固定的。結果，經過幾個租約後，租金的開支就會高過供樓。而更關鍵的是，選擇租樓就一世都得交租，而選擇供樓則供滿之後就不用再供；以後生活就輕鬆很多。

租樓與供樓最大的分別是；前者是消費，後者是投資。前者是一世也扔不掉的負擔，後者卻可以一邊住入，一邊有累積，最後變成一個全屬於自己的資產，不但自己免費住，還可留給下一代享用。 一個人需要有恆產，才會有更高的安全感，才更有條件成家立室。連雀鳥都曉得，先要把巢築好，才能吸引伴侶一起養育後代。 有人或許會說，買樓的風險比租樓大。買了樓之後，如果樓價下跌，就會有資產貶值的損失，這是租樓不用面對的。但租樓亦會有另一種風險，就是當社會經濟整體向好的時候，眼白白看著買了樓的朋友財富大增，自己卻因租樓而分不到一杯羹，以致在人生路上跑輸了給朋輩。

當然，並非任何時候都適宜買樓；眼見樓市尚在回落，遠遠未能走出低谷，當然可以先租住一段時間，靜等入市的時機；但不宜完全打消買樓的念頭，一心一意租樓算數。說到底，樓價一般都會跟隨社會經濟向好而上升的，長揸一段時間後，很少會不賺錢的。買住宅作投資，既可自住又可博升值，一舉兩得。