駿馬奔騰，馬年春節氣候清朗，冷暖宜人，正是舉辦活動的好時機。這個農曆年TVB參與和協辦了多個中港大型賀歲節目，與觀眾同度新春，為華人社區送上傳統節日的歡愉。
今年TVB參與內地的賀年節目，重點當然是TVB Plus直播央視春晚，此外還派人參加了深圳衛視的春晚表演，以及轉播了蓉城的賀年節目。幾個與內地電視台合作節目各有賣點。在深圳衛視的春晚，旗下藝人包括視帝、視后龔嘉欣、張曦雯粉墨登場獻唱，主辦單位還同時宣布電視劇《企業強人》會在黃金檔排播。這是中央根據CEPA深化兩地文化交流的新舉措，未來相信港劇在內地黃金檔播出陸續有來。
蓉城賀年節目是另一個在內地甚受注目的安排，現時各地方政府都期望走出去，蓉港的合作播出增加了當地在華人社區的曝光，實現了雙贏效果。
本地節目不能不提年初一國泰航空贊助、旅發局籌辦的花車巡遊。每年的國際花車巡遊是TVB在大灣區最受歡迎的綜藝節目之一。觀眾愛看的一大原因是參加團體來自不同國家，與內地傳統節目為主各有特色，同時彰顯香港國際都會的特色。今年是國泰80周年，經歷過不同的經濟循環和挑戰，國泰在疫後迅速振興，盈利衝上歷年高位，反映了香港人不怕困難的精神。由空姐、空少擔當主角的歌舞，已成為節目最為人熟悉的印記，相信也是員工身份認同的標誌。
大年初二有維港煙花，今年馬會欣逢馬年，大手筆贊助煙花，TVB憑著豐富經驗承辦今次轉播，全程無縫完成，透過電視廣東省大批民眾欣賞到在維港夜空綻放的火樹銀花，感覺大灣區就如在同一天空下，心型的圖案在夜幕盛開，吉字的光輝在眼前爆射，令人對新一年的信心大增，真真正正體現了心花盛放的喜悅。