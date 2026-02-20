駿馬奔騰，馬年春節氣候清朗，冷暖宜人，正是舉辦活動的好時機。這個農曆年TVB參與和協辦了多個中港大型賀歲節目，與觀眾同度新春，為華人社區送上傳統節日的歡愉。

今年TVB參與內地的賀年節目，重點當然是TVB Plus直播央視春晚，此外還派人參加了深圳衛視的春晚表演，以及轉播了蓉城的賀年節目。幾個與內地電視台合作節目各有賣點。在深圳衛視的春晚，旗下藝人包括視帝、視后龔嘉欣、張曦雯粉墨登場獻唱，主辦單位還同時宣布電視劇《企業強人》會在黃金檔排播。這是中央根據CEPA深化兩地文化交流的新舉措，未來相信港劇在內地黃金檔播出陸續有來。