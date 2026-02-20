中國傳統建築中，有不少村鎮在其原本範圍之外，都建有三層樓閣或七層之塔。今天所見，因為居住區之擴展不少這些「塔樓」都已被住宅包圍變成市區之一部分，但尋其本原，不少這些樓閣高塔往往是建在官衙或文廟附近之小山丘之上。 中國古代之房屋一般都是一二層為主，要建一座三樓高閣或七層寶塔是一個非常龐大的工程，而這些高閣寶塔一般都沒有人居住，寶塔一般用作祭祀文昌帝君或關帝等神祀。 為甚麼古人花大錢去建一些無人居住的建築呢？

如果用風水「龍砂」之概念便可以解釋，因為某村鎮為了提升本地讀書人之成績及科考高中，因此便在本州本郡的文廟或書院附近計算哪個方位是「文昌位」。然後在此「文昌位」建一個高閣或樓塔，目的是「提升文昌」之威力，使本地之生員可以考中國家之公開考試。有些時候，他們會建牌坊也有同樣功效。至於以「衙門」為中心而建之高閣寶塔，那是當地之官員希望可以升官發財之作，也有村鎮為了使其村內增加人口、添丁而建各種牌坊塔樓。 在江西婺源有某條小村，在歷史上常常發生火災，風水判斷因為村附近一條帶「火」之砂脈引起，因此為了壓制此龍，村民在一片平坦龍田上建了一座七層小塔。建後果然火災大減，村民得以平安，現今成為該村之風景點。但是如果「風水」被誤解及誤用，也會造成悲劇。

清代四大奇案之一「梁天來」與「凌貴興」，本是親戚，居廣東番禺譚村，曾合作生意失敗。梁天來再從商，凌貴興則去科考，但屢試不中，有風水師指出原因是梁天來之家建有一座「石室高閣」，阻其高中，兩人因而結怨。後來凌貴興糾黨放毒氣攻入石室，造成七屍八命之案(一人有孕)，梁天來多方控訴，被凌貴興收賣官員阻止。最後梁天來逃過追殺，入京告狀，案件翻案，凌貴興等多人凌遲處死。 風水無罪，人心引禍，與今天不少邪教無異。