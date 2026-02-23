踏入馬年，小弟先在這裡向各位讀者拜個年，祝願大家馬年安順，心想事成。 大年初二，鄉議局按傳統到沙田車公廟為香港求簽，今年求得第22簽中籤。由2018年至2026年，已連續9年開出中籤。「中籖」貴在不偏不倚、守正行穩。對香港而言，這份「中」並非中庸消極，而是提醒我們：面對風險要有底線思維，推動改革要有節奏與章法，在平穩中累積動能、在務實中走出新路。 說到風險與底線，去年宏福苑大火令人痛心。特區政府於周六（21日）公布安置安排，體現了危急關頭「先救急、後復常」的治理邏輯：前線救援迅速專業，部門協調啟動臨時安置與支援，地區力量與義工網絡亦即時補位，讓受影響居民在最短時間內重拾基本秩序。香港的韌性，正是在一件件難關中累積出來。

但社會更關心的，從來不止於「處理得快不快」，而是「能否避免再發生」。事件之後不應止於同情與補救，而要回到治理本質——把教訓制度化，把短板補齊，把風險在源頭化解。這正是「穩中求進」最具體、也最務實的落點。 眼前最急切的工作，就是盡快補齊樓宇管理與工程監管的短板。部分屋苑與舊樓長期存在物業管理失效、維修欠妥、承建與監管責任界線不清等問題，一旦遇上火警、停電或極端天氣，便容易放大成公共安全事件。社會亦留意到，早前有新聞指涉事承建商主動申請不再擔任註冊一般建築承建商，反映制度在個別環節上仍有可被利用的空間。特區政府正打算修訂《建築物條例》，方向應是「堵塞漏洞、釐清責任、提升阻嚇、強化執行」：既要讓違規者付出代價，也要讓守法者有清晰指引與可行流程，避免合規成本過高而令維修延誤，最終影響的是居民安全與社區安寧。

大局而言，香港要平穩向前，市民對特區政府的評價，往往不在宏大論述，而在危急時能否迅速到位、事後能否持續跟進、制度能否真正改進。倘若修订《建築物條例》能以結果為導向，兼顧阻嚇力、可操作性與支援配套，便是典型的「穩中求進」：不喧嘩、不躁進，但一步一步把城市治理的底盤打得更牢。 「中籖」的智慧，在於行穩致遠。香港只要堅持務實改革、守住安全底線，把每一次事故化為制度進步的契機，便能在多變環境中保持韌性，在平穩之中開拓更踏實的未來。