AI勢洶洶 須馬上正視

新春演藝界聚會，熱門話題之一是內地新推出的人工智能(AI)大模型。新推出的大模型在音像方面的發展突飛猛進，由人物生成、動作、以至表達手法都有突出效果，非常接近人手製作。而且成本極為低廉，對台前幕後不同工種影響是好是壞，即時引起巨大迴響。
中國在新興科技產業的應用躋身國際前列，已經不是新聞，特別在人型機械人、人工智能應用，憑著國內企業靈感的商業觸覺和海量的數據，優勢十分明顯。最近內地科技企業推出的人工智能大模型，再有飛躍式的進步，生成的短片分鏡細緻，媲美專業導演。現在由編劇、導演、演出、配音，人工智能都可代勞。有編導認為，在思考模型不斷完善和大量數據培訓下，即使是長篇作品，很快已經可以透過圖像生成，觀眾的接受程度都會很快提高，鬥導技、鬥演技很快會變成鬥科技。
人工智能大模型在音像處理的神速進步，已引發荷李活電影界的強烈反應。荷李活工會勢力十分強大，憑業界團結行動與電影公司、金融界以至政府周旋，這次面對科技巨輪，相信會面臨前所未有的考驗。
科技進步，無數工種都存在變數。人工智能音像的突破，帶來了肖像權、知識產權不同領域權益的關注。自從人工智能使用普及，媒體語料素材透過機械人轉發，已令大量網站、媒體平台流量大幅下跌。人工智能公司投入大量人力物力增強算力不是沒有成本的，同樣訓練語料和素材可能也需要龐大的投入才能產生出來，當中權益如何分配亟待處理。
人工智能大模型需要龐大的投入，市場愈大愈有利，香港市場只有700多萬人口，要發展本身的相關產業困難特別多。過去香港能夠成為國際都會，媒體和流行文化產業發達加強話語權是重要的優勢，在科技急促發展下，萬一馬有失蹄，後果不單嚴重，甚至可能是無法逆轉的。如何能化解挑戰、迎接機遇，絕對不能馬虎了事，值得當局和持份者馬上正視和研究實際的政策回應。