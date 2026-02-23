AI勢洶洶 須馬上正視

新春演藝界聚會，熱門話題之一是內地新推出的人工智能(AI)大模型。新推出的大模型在音像方面的發展突飛猛進，由人物生成、動作、以至表達手法都有突出效果，非常接近人手製作。而且成本極為低廉，對台前幕後不同工種影響是好是壞，即時引起巨大迴響。

中國在新興科技產業的應用躋身國際前列，已經不是新聞，特別在人型機械人、人工智能應用，憑著國內企業靈感的商業觸覺和海量的數據，優勢十分明顯。最近內地科技企業推出的人工智能大模型，再有飛躍式的進步，生成的短片分鏡細緻，媲美專業導演。現在由編劇、導演、演出、配音，人工智能都可代勞。有編導認為，在思考模型不斷完善和大量數據培訓下，即使是長篇作品，很快已經可以透過圖像生成，觀眾的接受程度都會很快提高，鬥導技、鬥演技很快會變成鬥科技。