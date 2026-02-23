馬年第一篇專欄，我祝各位讀者馬到功成、馬上健康、馬年好運。 新正頭，大家想人好，也想自己好，因此用不同方式許願。例如到車公廟求籤，或到大埔林村拋寶牒，希望新一年願望成真。但你有否統計過，每年許下的願望，有多少能實現？ 也許我太跟不上潮流，最近做節目時，才跟監製學識如何「向宇宙下訂單」。跟我們網購一樣，先想想自己有何願望，然後落單，放手給宇宙安排，相信宇宙在適當的時候「送貨」，等待時要做好自己，這件願望中的貨品便會送到手中，言簡意賅四個字——「願望成真」。

我不是預言家，也不是占卜師，更不信風水命理，但聽罷「向宇宙下訂單」後，再檢視自己，其實過往的願望不難實現，只要你掌握兩三個技巧便行。首先，要下一張能實現的訂單。很多人的願望，不外乎不切實際的「我要做李嘉誠」、「我要暴食唔肥」等。正如我讀過「目標理論」，意即我們目標要高，但要合理，以成人籃球框高度為例，定為3.05米高，是常人難以觸及，但經過努力鍛煉，就能「轉身射個三分波」。合理的目標，才是合適的目標。 因此，假設我下單，要來年身體健康，我光坐著不做運動，做大食懶，一定不健康。如果我配合運動加均衡飲食，這張訂單實現的機會便會大增。

其次，把握人生的周期。就如經濟周期，人亦有三衰六旺，現在處於低潮，但總相信黑暗過後一定有黎明，願望定必會實現。很記得從前採訪一位大人物，當時經濟處於衰退，問他何時重拾升軌，他斬釘截鐵說很快。眾記者譁然，為何大人物如此樂觀？他說：「而家都衰到貼地，聽日點都唔會衰過今日。」果然，經濟很快上揚。與其說大人物料事如神，不如說他掌握經濟周期。 因此，許願也好，下單也好，都是一種內心對話，勉勵及肯定自己努力向上的動力。心存正念，放大正念，好事自然來，願望可成真。