「情理法俱備的宏福居民安置方案」

自從當了大埔區議員後，每年的大年初一，家人仍在熟睡時，我已在林村許願廣場出席新春活動。除了和地區領袖及社區人士拜年外，大家都很關心宏福苑居民的長遠居住安排；今年，我在拋上許願樹的寶牒，也特別寫上「家宅平安，身體健康」，為宏福苑的災民祈福！
政府於上周末公布宏福苑長遠居住安排方案，以情、理、法處理，並以情為先，涵蓋以現金向業主收購業權、「樓換樓」、預留居屋綠置居及房協的單位供已出售業權的業主優先選購，以及在大埔頌雅路西興建新居屋，提供不同選項，讓受影響業主可以按情況及需要作出選擇，協助他們重建家園。此外，超過100人的「解說專隊」亦已成立，將會跟進整個收購過程，聚焦為業主提供支援，按個別需要，幫助業主了解不同選項的內容細節，解答業主疑問。
由政府收購業權的做法已獲大部分宏福業主(74%)考慮接受；而絕大部分業主(83%)認為安置方案的最重要原則是「速度要快」。收購業權後，無論是提供現金或「樓換樓」，都應該是最快捷的安置方法，能滿足絕大部分宏福業主的期望。此外，「特設銷售計劃」涵蓋房委會及房協共3,900個單位，遍布大埔區內，鐵路沿線及市區，為宏福業主提供多元化的選擇。
或許有人會質疑動用公帑去收購業權是否公平。公帑的其中一個用途，就是為弱勢社群提供社會福利；宏福災民所受的不幸，難道不符合領取福利的資格嗎？雖然收購業權會涉及公帑補貼，但扣除20多億的宏福苑援助基金結餘及政府將來以業權人身份可獲得的保險賠償，動用三、四十億公帑去賑災，可謂情理兼備。
社會和政府也可以認真思考一下，去鼓勵本地以至世界各地的良心大企業及慈善基金(例如馬會、龔如心慈善基金等)向宏福苑援助基金繼續捐款，使到最終由庫房支出的補貼可以進一步減少。相信大家認識的香港，應該是一個「既是同舟在獅子山下且共濟」的香港！