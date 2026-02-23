「情理法俱備的宏福居民安置方案」

自從當了大埔區議員後，每年的大年初一，家人仍在熟睡時，我已在林村許願廣場出席新春活動。除了和地區領袖及社區人士拜年外，大家都很關心宏福苑居民的長遠居住安排；今年，我在拋上許願樹的寶牒，也特別寫上「家宅平安，身體健康」，為宏福苑的災民祈福！

政府於上周末公布宏福苑長遠居住安排方案，以情、理、法處理，並以情為先，涵蓋以現金向業主收購業權、「樓換樓」、預留居屋綠置居及房協的單位供已出售業權的業主優先選購，以及在大埔頌雅路西興建新居屋，提供不同選項，讓受影響業主可以按情況及需要作出選擇，協助他們重建家園。此外，超過100人的「解說專隊」亦已成立，將會跟進整個收購過程，聚焦為業主提供支援，按個別需要，幫助業主了解不同選項的內容細節，解答業主疑問。