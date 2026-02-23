徵關稅被判違憲 特朗普有何應對

美國最高法院以6:3裁定，總統不能藉《國際緊急經濟權力法》向世上所有國家，一律徵收10%的對等關稅。這對特朗普的施政無疑是一次重大打擊。因為先例一開，最高法院以後就可能在其他問題上否決總統的行政命令，導致總統的威信受損，施政會不斷受到挫折。 以今次對等關稅被判違憲為例，美國的進口商將紛紛藉此要求美國的稅局退稅，涉及資金高達1,750億美元(約13,650億港元)。之前特朗普還在說，他的高關稅政策為美國庫房帶來大量收入；現在，吃進肚裏的肉也要吐出來，而且還要增花一筆退稅的行政費用，真是賠了夫人又折兵。

對美國的盟友來說，今次高等法院的判決，是一件好事。起碼它可以顯示，美國三權分立的體制還沒有完全敗壞，仍是一個行盟友熟悉秩序的國家，盟友對美國仍可以有一定的預期。 然而，特朗普決不會從此修心養性，接受現有體制對他的規範。首先，他已第一時間表達了對高等法院判決的遺憾；即是說，他不認同判決。他認為，美國一直在關稅問題上遭別國欺負，只有他才敢站出來，為美國爭口氣，卻被高等法院這樣對付；這對愛國者實在不公平，他決不會就此罷休。

因此，特朗普在第二天就宣布，將全球關稅的稅率提高至15%，比原先的10%還要多5%，可謂變本加厲，最高法院也沒他奈何。 最高法院只是說，特朗普引用《國際緊急經濟權力法》來加關稅並不妥當；但還有很多法例授權總統做他想做的事情，只要他不是全面推行，而是針對性地作判斷，便沒有問題。最高法院今次教曉了特朗普，以後行事要醒目一些，不應再走這麼多的彎路。 在這種情況下，大家可不要以為關稅戰會告一段落，而是會繼續打下去，並按特朗普的想法繼續打下去。按特朗普觀點，美國現時處境不妙，不能再按原有的秩序去推行政策，而是要改行美國優先的政策。那就不能講公平，講道義，講秩序。如果要橫行霸道才對美國有利，他就不惜背起獨裁者的罵名。所以他可以不理國際法，強佔委內瑞拉的石油資源。他亦可以不理格陵蘭原住民的意願，強要丹麥把格陵蘭賣給美國。歐洲盟友若是不認同他的做法，他就立即加徵反對國家的關稅至25%。這屬於針對敵對國家的做法，總統有權作自己的判斷。

高等法院的判決，只是強調美國憲法賦予國會而非總統制定稅收和關稅的權力，因此，一般性對待所有進口商品的關稅，應由國會立法去做。只要國會制訂好關稅的大框架之後，總統有權對個別國家按具體的形勢，作適量的調整。因此，特朗普要做的事大體仍是做得到的，最多中途有點阻撓罷了。