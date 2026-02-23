收購宏福苑合情合理 宜重置聯結宗教場所

政府日前公布收購大埔宏福苑七座受災樓宇的方案，體現政府介入的決心，亦在法理層面上保留業主日後追討的權利，方向值得支持。然而，更完善的方案可將未受直接波及的宏志閣也一併納入收購，以免該座小業主未來要獨力承擔單幢物業的管理維修重擔，重置土地也能夠更全面發展。此外，原址日後改建時，政府應善用香港多元宗教的慈善力量，讓這片承載集體傷痛回憶的土地，轉化為提供社會服務的場所，傳播新生命希望。 財政司副司長黃偉綸強調方案以「情」為先，讓居民「有得揀」，收購價的釐定亦考慮到他們能否在市場重置相若面積單位，體現人性化關懷。更重要的是，方案明確指出小業主接受收購後，並不會放棄應有的民事索償權利。政府會一併取得業主部分的法律權益，包括保險索償和對第三方的追討權，日後由政府統籌處理。這既可免除災民面對冗長法律程序的折騰，亦能填補在調查未完成前，對未來索償無門的憂慮，為災民打下強心針。

不過，目前方案將宏志閣排除在外，其理據是該座樓宇結構未受重創，經維修後可供居住，且政府須尊重私有產權。雖然有測量師指出新建的多層大廈理論上可保存數十年，但現代樓宇的日常管理遠比結構複雜得多。當其餘七座拆卸後，宏志閣將變成孤懸於地盤旁邊的單幢建築。屆時無論是公用地方重新劃分、大廈公契修改，以至日後的物業管理、清潔保安、升降機及消防系統維修保養成本，都將由該座小業主獨力承擔。而根據現在的樓齡，宏志閣始終都要面對拆卸重建的日子。政府倒不如積極鼓勵八座大廈一同加入收購計劃，讓他們也能得到徹底解決，未來土地使用也能夠發揮得更好。

房屋局長何永賢曾提及原址將改作公園或社區設施。香港是多元宗教社會，基督教、天主教、佛教、道教、伊斯蘭教等一直和諧共存，不少宗教團體更是提供社會福利服務的重要力量，無論辦學、安老、青少年服務還是家庭輔導，均有豐富經驗和深入社區網絡。政府不妨考慮將這幅土地的一部分，以優惠條款批予不同的宗教或慈善團體，透過宗教的慈悲與關懷，轉化為傳遞愛與平安的社區據點，意義將遠超一個普通公園。 面對這場前所未見的巨災，政府介入是無可避免的責任。況且收回的土地將用於社會福利用途，補貼公帑開支亦非完全浪費。反而這次事件正好提供契機，讓社會重新檢視房委會在「居者有其屋」屋苑的管理擔當角色。當居屋屋苑老化，甚至因災難要重建時，政府有否一套完善的機制處理？房委會作為大業主，應積極參與管理，以及處理大維修時，以專業和經驗全力把關。

最後，衷心祝願所有受影響的宏福苑居民，能夠早日走出傷痛，重建家園。無論多麼周全的方案，也難以彌補家園被毀、甚至痛失至親的心靈創傷。特別是許多居民至今仍未能返回單位取回個人物品，那份焦慮不安實在不足為外人道。政府應加快進度，配合科技手段如遙距視像，或加派外判人手協助，讓他們盡快取回屬於自己的珍貴回憶和財物。希望香港社會能夠繼續團結，以獅子山下的互助精神，陪伴這群居民走過這段艱難的道路。