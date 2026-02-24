內心有火的人，就會痛苦 戲劇巨匠布萊希特《詩人之死》

男神金世佳扮演不覊詩人貝爾

吹着０度的冷風，我們飛到北京，率先看今年香港藝術節極為冷門而又極富爭議性的戲劇經典——創作於百年前的布萊希特處女作《詩人之死》，由愛爾蘭正點劇團（Dead Centre）和北京當代話劇團合作，兩個劇團都善於重構經典，採用嶄新的舞台設計、美學及燈光，風格化的演出，賦予震撼的觀影體驗，令人反思社會當前的矛盾。 男主角「巴爾」（Baal）由國內享富盛名的男神級演員金世佳剛擔綱。他高大英俊，扮演對女人有致命魅力的詩人，是不二之選。

愛爾蘭正點劇團的藝術總監班奇德（Ben Kidd）及布雪摩加西（Bush Moukarzal ）負責導演。Ben說，布萊希特創作此劇時，只有二十歲。當時的戲劇傾向於將藝術家神化為悲劇英雄，布萊希特則反其道而行，塑造了一個反英雄——巴爾（Baal）。巴爾充滿野獸般的激情，沉溺於酒精與性慾，殘暴且自私、殺人不眨眼，最終孤獨死在荒野，是個反社會的問題人物。布萊希特藉此探討：當一個人完全拋棄社會規範、回歸動物性的本能時，生命會呈現出怎樣的張力與混亂。劇本結合了高度凝煉的散文、詩歌與民謠。布萊希特甚至為劇中的歌曲親自譜曲。這種「敘事性」與「音樂性」的結合，預示了他後來發展出的歌劇式劇場雛形。但布萊希特不喜歡這部處女作，常常想改編它。

一百年後的今天，Ben和Bush代布萊希特，為不羈放縱的「巴爾」動大手術，來一個顛覆性的構思：「How to play Baal without playing Baal？」（怎樣上演「巴爾」而又禁止他演出？）

他們將這個百年前的浪蕩詩人置於社交媒體時代，大膽提問：「如果巴爾活在今天，他會被『取消』嗎？」藉此探討當代社會如何透過道德審判來「抹除」那些具爭議性的藝術家。 演出結合現場拍攝、即時追踪與舞台演繹。主角巴爾的影像在現場大屏幕上會被即時模糊（Blurred Out），象徵他在社會意義上的死亡。 剛加入排戲，手上仍拿着劇本的金世佳說：「不管怎樣的戲劇作品，不同時代都是被討論的。每個年代都在取消（cancel），人該如何過好一生？誰是好人？誰是壞人？內心有火的人，就會痛苦，就會掙扎。」

其實，我們都是一樣，有誘惑，有激情。在網絡3.0的年代，無論網紅或路人甲，面對網絡公審、罵戰、造謠、假消息，隨時會墜入「被消失」的陷阱。

金世佳與我