香港潮玩嘉年華登陸維園 7大4米巨型IP震撼亮相

由香港品牌玩具協會主辦、文創產業發展處贊助及康文署支持的「香港潮玩嘉年華」已於維園南亭廣場開幕，集合本地潮玩界最具創意的原創力量。

活動亮點有「童玩之森夢想樹屋」雲集12個玩具品牌及原創IP公仔，包括：KYUBI、銅人18、龍十兒、BUBBLE B、THE NOPE CAT、MESA、小白LITTLE WHITE、科學怪豆丁FRANKENSKID及火仔AYDEN，還有人氣高企的九巴利蘭勝利二型重機、ONIKO及DAYDREAMER。早前完成新春花車巡遊後的「香港潮流玩具花車」首次停駐，可近距離打卡，包括風靡全球的LABUBU、IP Molly、SAM SAM、Poko等。同場更首度展出7個極受歡迎的本地潮流玩具單位之4米高原創IP充氣公仔，陣容包括：貓店長「初音」、KINGYONEKO金魚貓、Gangstiger暴走虎、Tubamon Mykoi、UNI@MOMOLAND、Humpy及Siu Ming The Reader。