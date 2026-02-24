香港潮玩嘉年華登陸維園 7大4米巨型IP震撼亮相

由香港品牌玩具協會主辦、文創產業發展處贊助及康文署支持的「香港潮玩嘉年華」已於維園南亭廣場開幕，集合本地潮玩界最具創意的原創力量。
活動亮點有「童玩之森夢想樹屋」雲集12個玩具品牌及原創IP公仔，包括：KYUBI、銅人18、龍十兒、BUBBLE B、THE NOPE CAT、MESA、小白LITTLE WHITE、科學怪豆丁FRANKENSKID及火仔AYDEN，還有人氣高企的九巴利蘭勝利二型重機、ONIKO及DAYDREAMER。早前完成新春花車巡遊後的「香港潮流玩具花車」首次停駐，可近距離打卡，包括風靡全球的LABUBU、IP Molly、SAM SAM、Poko等。同場更首度展出7個極受歡迎的本地潮流玩具單位之4米高原創IP充氣公仔，陣容包括：貓店長「初音」、KINGYONEKO金魚貓、Gangstiger暴走虎、Tubamon Mykoi、UNI@MOMOLAND、Humpy及Siu Ming The Reader。
署理文創產業專員葉敏儀表示，嘉年華作為潮玩系列的壓軸活動，成功匯聚香港的創意能量，強調文創處將持續支持本地設計師走向國際。香港品牌玩具協會副會長伍鑑津則希望活動凝聚眾多本地創作人，讓更多具潛力的香港IP被看見、被喜愛，搭建走向全球的橋樑。